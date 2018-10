Julie Colpaert stuurt de tegenstand opnieuw wandelen Mark Coenegracht

23u00 0 TV Twee deelnames, twee overwinningen. Dader: Julie Colpaert. Modus operandi: een feilloze fotoronde én een nagenoeg perfecte filmpjesronde afwerken. De VTM-journalist deed het een tweede keer met schijnbaar fluitend gemak. Noem het de Gert Verhulst-truuk. Rustig afwachten en toeslaan wanneer het nodig is.

Primeur in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ met de komst van priester Pieter Delanoy, die zich geen beter aureool kon bedenken dan dat van ‘De Slimste Mens’ dat boven hem hing. Delanoy is beter bekend als de mol in ‘De Mol’. Niet dat Pieter er als een klassieke priester bijzat. T-shirt, gyms, wat afgesleten jeans. Niet meteen de dresscode van mijnheer pastoor. Terugkomer Saïd Boumazoughe koos dit keer voor de Herman Brusselmans-look. Lange en wilde haardos. En Julie Colpaert ging voor een gele slobbertrui, hoge hakken en strakke broek. Ze zag er ravissant uit.

Zowat een half uur lang mochten Erik Van looy, de drie kandidaten en juryleden Sven De Leijer en Jan Jaap van der Wal zich amuseren voor er werd overgeschakeld naar het wat ernstigere quizwerk. Vooral Sven De Leijer schitterde toen hij op zijn eigen ratelende manier uitleg gaf hoe vroeg de zomer dit jaar wel begonnen was. De mopjes hadden verder een hoog Slimste Mens-gehalte, de ‘3-6-9’-ronde en ‘Open deur’, met een hilarische Willy Naessens in een glansrol als de Keizer van Rome in ‘Gladiator’, zorgden nauwelijks voor enig tijdsverschil. De ‘Puzzel’ bleek opnieuw de achillespees van Julie, die zelfs tijd verloor, in plaats van te winnen, wat toch eigenlijk de bedoeling is.

Colpaert bleek ijzig rustig en begon opnieuw aan de uitvoering van de Gert Verhulst-truuk. Ze speelde opnieuw een nagenoeg perfecte fotoronde. Probleempje, dat deden ook Pieter en Saïd. Maar dan sloeg Julie dubbel en dik toe in de filmpjesronde. Met vier goede antwoorden op haar filmfragment over het défilé op 14 juli in Parijs, en met twee keer een 50 seconden-raid bij de filmpjes over ‘Nipplegate’ van Janet Jackson voor Pieter en de gifaanval op Sergej Skripal voor Saïd. Schijnbaar met de vinger in de neus spurtte Colpaert zo naar een twee op twee overwinningen.

De finale tussen Mol Delanoy en rapper Boumazoughe stelde niet echt veel voor. Bij geen enkele van de zeven vragen wist één van de spelers meer dan drie goede antwoorden te bedenken. Saïd had aan een totaal van twaalf goede antwoorden voldoende om Pieter, die elf goede antwoorden gaf, bij zijn debuut meteen naar huis te spelen.

In aflevering 3 van dit nog jonge seizoen zitten voor het eerst twee dames samen. Naast Julie Colpaert is dat nieuwkomer en actrice Liesa Naert.

De leukste quotes

Pieter Delanoy is de eerste Mol én priester die aan de Slimste mens deelneemt. Dat lokt een fijne reactie uit bij jurylid Sven Deleijer: ‘Wat zijn deelname gaat geven? Ik denk dat die vooral gaat pakken als hij straks met de schaal rondgaat’.

Jan Jaap van der Wal: ‘Goed, het gaat vandaag tussen de katholieke kerk en een moslim. Benieuwd welke kerk het sterkst is…’.

Jan Jaap van der Wal (over Nono, de zoon van Koen Wauters): We kunnen hier allemaal zeggen dat Nono een gewone naam is, maar dat is het niet. Mijn zoon heet Tove. Is ook niet normaal. Wij twijfelden tussen Tove en Minne. Bij de geboorte keek ik naar hem en dacht dit is een Tove. Koen Wauters heeft hetzelfde moment gehad en dacht dit is een Nono’.

Erik tegen Jan Jaap: ‘Krapuul. Kennen jullie dat woord in Nederland? Hoe heet dat daar?’ En jan Jaap: ‘Politici’.

Erik (tegen Julie): ‘Praat jij veel Chinees?’ En Julie: ‘ja, bij de Chinees’.

Sven: Wie het gaat halen? Dat is zo uit de mode. Tegenwoordig kopen ze alles online’.

Kantelmomenten

Aflevering 2 wordt volgens het beproefde recept gespeeld. Wat dollen tijdens de ‘3-6-9’-ronde, geen stommiteiten doen tijdens ‘Open Deur’ en Puzzel’ en dan écht spelen.

Geen kantelmoment tijdens de fotoronde, want de drie kandidaten spelen snel en goed. Julie en Pieter hebben 8 goede antwoorden, Saïd zelfs 9. Pieter pikt nog 2 goede antwoorden in bij de anderen, Julie 1.

In de filmpjesronde maakt Julie alweer het verschil. Vier goede antwoorden bij haar filmpje, twee keer 50 seconden bij de filmpjes van de concurrentie. Ze wint met 49 seconden voorsprong op nummer 2.

Fletse finale, met zowel Pieter als Saïd in een halve off-day. Saïd maakt het af met een vraag over Wimbledon. Vooral omdat Pieter de kans laat liggen om vijf juiste antwoorden te geven met de meest noordelijk gelegen hoofdsteden. Hij vergeet Riga en Kopenhagen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert 356 sec.

2. Saïd Boumazoughe 307 sec.

3. Pieter Delanoy 301 sec.

4.

De stand

1. Julie Colpaert 2 deelnames 2 overwinningen

2. Saïd Boumazoughe 2 deelnames 2 finales gewonnen

3. Niels Albert 1 deelname 1 finale verloren

Pieter Delanoy 1 deelname 1 finale verloren

Nieuwkomer

Actrice Liesa Naert