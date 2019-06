Julie Colpaert presenteert opnieuw ‘Telefacts Zomer’: “Als quizmaster ben ik niet grappig genoeg” CD

06 juni 2019

Aan een beproefd recept moet je niks wijzigen. En dus presenteert Julie Colpaert (39) vanaf deze week al voor het vierde jaar op rij Telefacts Zomer. "Maar ik zit geen hele vakantie bij VTM. Mijn kinderen zullen me voldoende zien", klinkt het in Story.

De vaste tv-waarden tijdens de vakantiemaanden? Gesmaakte herhalingen, bevlogen besprekingen van wielerwedstrijden en... Telefacts Zomer. Het reportageprogramma brengt buitenlandse verhalen tot bij de Vlaamse kijker. “Enerzijds gaan we voor maatschappelijke en actuele thema’s”, aldus presentatrice Julie Colpaert. “Denk maar aan de omstreden taxidienst Uber die software heeft ontwikkeld om zijn concurrenten te bespioneren. Of de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding, in juli. Daarnaast is er ook ruimte voor luchtige onderwerpen, zoals een blik achter de schermen van een gigantisch cruiseschip, vanuit het perspectief van het personeel. We willen dat de kijker er altijd iets van opsteekt. Ik merk dat die mix aanslaat. In de zomer zitten mensen vaak tot ’s avonds laat buiten, maar Telefacts Zomer begint op het moment dat de meesten binnen in de zetel ploffen.”

Mag jij zelf de reportages mee kiezen?

Onze eindredacteur beslist welke reportages worden aangekocht, en vaak komen die van Britse of Franse tv-zenders. Het aanbod is enorm. Ik bekijk ze uiteraard wel allemaal vooraf, want ik lees ze in en ik zet de voice-overs naar mijn hand.

Zijn er reportages die een diepe indruk op jou hebben nagelaten?

Ik heb nog niet alles kunnen bekijken, maar de dubbele aflevering over Britse studenten die het moeilijk hebben om rond te komen, vond ik heel frappant. In Engeland betaal je maar liefst 10.000 euro inschrijvingsgeld aan de universiteit, een tienvoud van hier. En dus gaat één op de twintig studenten bijverdienen in de seksindustrie, en vaak raken ze er nadien niet of maar moeizaam uit...

Je combineert Telefacts Zomer met je werk bij VTM Nieuws.

Ja, en die afwisseling tussen studiowerk en in het veld staan vind ik net heel boeiend. Als journalist kom je vaak in onverwachte situaties terecht, tijdens het presenteren is het dan weer een uitdaging om de kijker geboeid te houden.

Zou je op termijn graag aan de slag gaan als nieuwsanker?

Ik heb me doorheen mijn carrière nog nooit ergens op vastgepind. Ik zie wat er op mijn pad komt, en als er een interessante trein passeert, spring ik erop. En dat is tot nu toe al heel tof geweest (lacht). Ik ben er wel al achter dat ik journalist ben in hart en nieren. Dus ik ga niet plots een spelprogramma presenteren. Als quizmaster ben ik volgens mij ook niet grappig genoeg. En dat is toch wel een vereiste. Meedoen aan een quiz zag ik dan weer wel zitten.

Duidelijk: je schopte het vorig jaar tot in de finale van De Slimste Mens Ter Wereld.

Dat is zes maanden geleden, en toch word ik daar nog vaak over aangesproken. Mensen hebben sindsdien schijnbaar minder drempelvrees om iets tegen mij te zeggen. Hun complimenten zijn leuk om te horen, maar ik weet niet of ik nog eens zou deelnemen. Mijn zenuwen waren toch te snijden.

Je hebt met Jack (4) en Lily (1,5) twee jonge kindjes. Is er de ­komende maanden tijd voor vakantie?

Voor alle duidelijkheid: ik zit niet de hele zomer opgesloten in de studio’s van VTM (lacht). Tussendoor is er dus zeker tijd voor kleine uitstapjes. Met twee kleuters gaan we het niet te ver zoeken. Maar de kids gaan me meer dan voldoende zien.

Je doet ook minder buitenlandse opdrachten sinds je mama bent, nee?

Ik doe nog af en toe buitenlandse verslaggeving, maar het klopt dat het met twee kleine kindjes moeilijker is om het praktisch geregeld te krijgen, ook al heb ik een goed netwerk van mensen die hen willen opvangen. Het is dus niet zo dat ik dat soort opdrachten niet meer wil doen. Integendeel. Al zouden ze me nu ook niet moeten vragen om een maand naar het buitenland te gaan (lacht).

Ook niet als het om een tropische bestemming gaat waar het altijd zonnig is?

Zeker niet, want eigenlijk kan ik niet zo goed tegen de hitte. Voor mij moet het geen 35 graden worden. Ik vind het wél heerlijk om tijdens mijn pauze even in het zonnetje te kunnen zitten. Dat maakt werken bij mooi weer des te leuker.