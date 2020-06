Julie Colpaert is terug met vijfde jaargang ‘Telefacts Zomer’: "Als ze een nieuwsanker zoeken, sta ik klaar" Jacob De Bruyne

16 juni 2020

00u00 0 TV Aan een beproefd recept hoef je niets te wijzigen en daarom presenteert Julie Colpaert (41) vanaf vanavond voor het vijfde seizoen op rij 'Telefacts zomer'. Een vakantiejob die ze nu al even combineert met haar rol als verslaggever voor VTM Nieuws. En misschien later als nieuwsanker. "Als die job zich aandient, sta ik klaar."

De tv-zomer mag dan wel flink door elkaar gehaspeld zijn, er zijn ook nog zekerheden. Want net als de voorbije vier jaar praat Julie Colpaert vanaf vanavond weer opmerkelijke buitenlandse reportages aan elkaar in de zomerreeks van 'Telefacts'. Staan daarbij in de eerste aflevering op het programma: een reis naar Seoel - niet alleen de hoofdstad van Zuid-Korea, maar ook die van de plastische chirurgie - en een verklaring voor de toenemende populariteit van schranswedstrijden. "Naar die laatste heb ik vol ongeloof en walging zitten kijken", zegt Julie Colpaert, die naast de aankondiging ook de voice-overs van de reportages inspreekt. "Maar het is blijkbaar big business, de wedstrijden trekken miljoenen tv-kijkers en de winnaars krijgen tot 10.000 dollar aan prijzengeld. Al vond ik de reportage over de plastische chirurgie misschien nog indrukwekkender. Ik wist het niet, maar in Zuid-Korea heeft 60% van de inwoners jonger dan 30 al een plastische ingreep laten uitvoeren. Dat is toch onwaarschijnlijk? In het land is de symmetrie van het gezicht allesbepalend om aantrekkelijk gevonden te worden. Niet alleen in je persoonlijke leven, maar ook om bepaalde jobs te krijgen. Behoorlijk ontluisterend."

Sekswerkers

Colpaert combineert 'Telefacts zomer' met haar werk als verslaggever voor VTM Nieuws. "De afwisseling werkt prima voor mij, want voor die nieuwsreportages kom ik op plaatsen waar ik anders nooit zou komen. Zo was ik vorige week nog op bezoek bij sekswerkers die weer konden opstarten." Al schrikt meer studiowerk Colpaert ook niet af, een functie als nieuwsanker zou ze bijvoorbeeld niet afwijzen. "Dat is zeker een optie, maar de toekomst zal uitwijzen waar mijn pad heen gaat. Ik ben nog niet naar mijn bazen gestapt, maar zij weten dat ik klaarsta als die job zich aandient."

Record

Colpaert kon als beginnend journaliste aan de slag bij Qmusic, maar verkaste al snel naar de nieuwsdienst, waar ze nu al meer dan tien jaar werkt. Toch herkennen de meeste kijkers de presentatrice door haar opmerkelijke passage in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Daar kwam ze twee seizoenen geleden liefst twaalf keer terug, een record. "De laatste tijd zijn de reacties wat gaan liggen, maar de impact was destijds wel enorm", zegt Julie. "Onbekenden die ineens tegen je beginnen te praten of je duimpjes geven in de supermarkt. Ik kwam toen wel al even op televisie, maar dát kende ik niet. Verder was het vooral een heel hectische periode. Na de opnames lag ik vaak pas om 3 uur 's nachts in bed, terwijl de kinderen (de 5-jarige Jack en 2-jarige Lily, red.) vaak al om 6 uur aan het bed stonden. En dan moest de werkdag voor VTM nog beginnen. Ik kan niet echt zeggen dat mijn leven nadien veranderd is, maar tegelijk hoop ik wel dat het record nog even standhoudt. (lacht)"

'Telefacts zomer’, VTM 21.40 uur

Van jongs af speelde ze al 'nieuwsje'

De journalistieke drive zit er al van kinds af in bij Julie Colpaert. Op Instagram toonde de presentatrice hoe ze dertig jaar geleden al 'nieuwsje' speelde met Barbies. "Toen mijn kinderen bij mijn ouders gingen spelen, vond mijn vader een mand op zolder met oud speelgoed. Daarin een complete nieuwsstudio op Barbie-formaat, inclusief nieuwsdesk, roze camera en Ken als cameraman. Ik was dat helemaal vergeten, maar toen ik de mand opende, kwam alles terug. Ik herinner me nu ook hoe ik toen met een vriendinnetje 'nieuwsje' speelde, met de camera van haar vader."