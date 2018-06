Juli is een topmaand op Netflix: deze vijf films en series mag je niet missen DBJ

27 juni 2018

11u30 0 TV Voor wie het WK voetbal ondertussen de oren uitkomt en huivert aan de gedachte dat de tour de France nog moet beginnen, heeft Netflix goed nieuws. De streamingsite pakt de eerste maand van de zomervakantie uit met een paar topfilms en -series.

'Suits', seizoen 6

Je zou ‘Suits’ een soap voor gevorderden kunnen noemen, maar dan doe je de reeks oneer aan. Zo ver is de vergelijking echter niet gezocht want de verhaallijntjes zijn superverslavend en hoewel die zich afspelen in een advocatenkantoor, zijn ze uiterst licht te verteren. Het feit dat The One and Only Meghan Markle erin meespeelt, gaf de reeks nadien nog de extra boost die ze verdiende. Na seizoen 7 moest ze er noodgedwongen de brui aan geven, u weet wel waarom.

Vanaf 13 juli beschikbaar

'Orange is the new Black', seizoen 6

Deze uitstekende reeks over het leven in een vrouwengevangenis is een de redenen waarom Netflix zo groot is geworden. Zenuwslopend, straf geacteerd en vooral heel erg origineel. Een van de Netflix-originals dus die ervoor zorgde dat het merk bekend werd. Over de zes seizoenen werd de reeks genomineerd voor zes Golden Gobes, onbegrijpelijk dat ze er geen enkele meekaapten.

Vanaf 27 juli beschikbaar

'Breakfast at Tiffany’s'

Je hebt romantische filmklassiekers en dan heb je ‘Breakfast at Tiffany’s’. Een ondeugende Audrey Hepburn die de straten van het bruisende New York uit de jaren 50 onveilig maakt en het hoofd van een dolverliefde George Peppard helemaal op hol brengt. Een Oscar kreeg de in Brussel geboren Hepburn uiteindelijk niet voor haar glansrol, maar ze kreeg wel een vijfde nominatie. Voor een beeldje moest ze cynisch genoeg wachten tot na haar dood in 1993.

Vanaf 15 juli beschikbaar

'Battleship'

Omdat er in een filmoverzichtje ook altijd minstens één stukje hersenloos vertier moet zitten, raden we dit keer ‘Battleship’ aan. Al is die eigenlijk voor de categorie ‘zo slecht dat het leuk wordt’. Veel krankzinnige explosies, bedreiging van buitenaf en vooral: een debuterende Rihanna. Net als in ‘Oceans 8’ kan je het aantal regels bijna op één hand tellen, maar Riri past wel perfect in het plaatje. En het moet gezegd, de special effects zijn bepaald indrukwekkend.

Vanaf 8 juli beschikbaar

'Fast and Furious' (deel 1 t/m 5)

Het negende deel is intussen in de maak en elke film brengt nóg meer op dan de vorige, een bewonderenswaardig record. De ‘Fast and the Furious’-reeks behoort daarmee tot de populairste franchises in de filmgeschiedenis. In deze spectaculaire eerste vijf delen krijg je vier keer Paul Walker en Vin Diesel, twee keer Gal Gadot, een keer Eva Mendes, maar vooral héél veel flitsende bolides, rollende spieren, schuddende billen en pompende beats.

Vanaf 1 juli beschkbaar