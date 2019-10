Jules Hanot over ‘Van De Kaart’: “Overjaarse kwajongens op culinaire roadtrip” Jules Hanot

10 oktober 2019

00u00 0 TV "Dit is de coolste chef ooit", zei Sergio Herman vol ontzag bij de aanblik van een oud vrouwtje met skibril dat voor hem een omelet met krab bakte. Streetfood met Michelinsterren. Met acteur Axel Daeseleire bevond hij zich in het bruisende Bangkok.

De start van een culinaire roadtrip waarin twee overjaarse kwajongens op zoek gaan naar onbekende smaken, indrukken en elkaar. Ze hadden net de Khlong Toei-markt bezocht, waar levende dieren massaal op hun laatste uur wachtten en het wemelde van opportunistische ratten. Op de nachttrein naar het noorden mopperde Axel over de airco en verkaste hij nukkig naar een andere wagon. Sergio - de business thuis moet immers ook blijven draaien - werkte wat, sliep in een echt bed en lachte zijn verkreukelde reisgezel uit omdat die voor een oncomfortabele zetel had gekozen. Dat bekwam de verongelijkte Daeseleire blijkbaar zo slecht dat hij bij een bezoek aan een 'fish sauce'-fabriek enthousiast kokhalsde bij het pittige aroma van rottende vis. Per boot ging het naar het Khao Sok-natuurpark, waar in hangmatten overnacht zou worden. Tot opluchting van het duo lag de 'baas' dwars en kon na een rustige nacht 'op hotel' de 'kaviaar van het oosten' worden gedegusteerd. Peperdure vogelnesten van, dixit Daeseleire, "zwaluwrochels" die 'geoogst' werden in een naar ammoniak stinkend pand. Voor hij aan het koken sloeg, liet Sergio zich een Thaise tattoo zetten en snoerde hij de kwetterende Axel - "Het enige wat jij nu moet doen, is je bek houden" - kordaat de mond. Die opende zich weer wijd toen de topchef hem een succulent menu voorschotelde. Het smakelijke slotakkoord van een amusante ontdekkingstocht waarvan we niet echt 'van de kaart' gebracht waren, maar die ons toch nieuwsgierig genoeg maakte om er volgende week in Mexico opnieuw bij te zijn.

VTM • 'Sergio & Axel: van de kaart'