Jules Hanot over ‘Studio Stan’ en ‘Merci Voor De Muziek’: “Meer moet dat soms niet zijn” Redactie

06 september 2019

00u00 0 TV Met koningin Mathilde - "Muziek is essentieel in mijn leven" - als vaste medewerkster schreef 'Merci voor de muziek' geschiedenis nog voor het werd uitgezonden. Een royaal welkomstgeschenk voor Bart Peeters en Nora Gharib, net als voor de 8-jarige harpiste Stella. Die mocht ten paleize de spits afbijten en werd na haar privéconcertje onder de complimenten - "Het is heel, heel mooi" - van Hare Majesteit bedolven.

Maar ondanks die gewaardeerde 'royaltyrubriek' ging dit fijne brokje humaninterest vooral over Vlamingen met nood aan een muzikaal steuntje in de rug. Daarvoor haalde het duo Peeters-Gharib het onderste uit de kan. Dat ging van een driftig blazende politionele muziekkapel over een hommage van Bazart voor de aan een hersentumor overleden fan Rune tot Bart en Nora die vermomd als bejaarden een Antwerpse tram muzikaal op stelten zetten. 'Merci voor de muziek' bracht zowel een lach als een traan en waakte er met Peeters en natuurtalent Gharib als minzame regisseurs over dat niet de sterren, maar de gewone man en vrouw de hoofdrol mochten spelen.

Ook 'Studio Stan' is een aanwinst met Stan Van Samang als luisterend oor voor zanglustige gewone mensen met een ongewoon verhaal, dat door een professionele producer in een unieke plaat wordt geperst. Zo waren Maarten en Helen ooit de zingende tweelingzusjes Amber en Helen. Tot Amber een jongen werd en - "Hij klinkt als een bromvlieg" - niet meer durfde te zingen. Van Samang overtuigde hem het toch te proberen en dat leverde naast een mooi verhaal ook een ontroerend duet op. Drie gibberende 11-jarige schoolmeisjes vereeuwigden hun vriendschapsband op vinyl en de Gentse buschauffeur Carine mocht zich, aangemoedigd door Stan en gesteund door een 35-koppig orkest, even Shirley Bassey wanen. Samen zorgden ze, zonder de gebruikelijke overdaad aan BV's, voor een eenvoudig, maar sympathiek en eerlijk uurtje televisie. Meer moet dat soms niet zijn.