Jules Hanot over ‘Steenrijk straatarm’: “De diepe kloof tussen de volle en lege portemonnee” JH

04 oktober 2019

00u00 0 TV "We hebben weinig centjes", zei Lleyton. Broertje Jaylen knikte en noemde zijn woning een 'Plophuisje'. "Omdat het zo klein is", voegde hij er overbodig aan toe. Het was immers meteen duidelijk dat het bij Peter Pollet en zijn vrouw Kelly - "Ons eten komt van de voedselbank" - geen vetpot is sinds Peter na een arbeidsongeval als aannemer moest stoppen.

De schulden stapelden zich dermate op dat op 120 euro leefgeld na alles naar de deurwaarder gaat. In Herentals resideren architecte Mieke, kinesist Olaf en kroost in een gerenoveerde hoeve waarvan de keuken ruim drie keer zo groot is als de bescheiden huurwoning van de Pollets. De garage huisvest een blinkende Porsche en in de ruim bemeten tuin met jacuzzi lopen paarden. Die kloof tussen arm en rijk is al jaren een onuitputtelijke inspiratiebron voor tv-makers. 'Rich House Poor House' is een kijkcijferkanon over het Kanaal en de Nederlandse versie gooit hoge ogen. Hoog tijd dus om ook Vlaamse gezinnen een weekend van huis en portemonnee te laten wisselen.

Nadat de Pollets kennis hadden genomen van het huisreglement - schoenen uit en altijd dekens in de dure designzetels - mochten ze een budget van 982 euro - "Daar kan ik twee maanden eten van kopen" - spenderen en gingen ze met de huis-Range Rover shoppen. Intussen probeerden de Helsens in Avelgem te 'overleven' met 40 euro. De kinesist worstelde met bed en fornuis terwijl de architecte als vervangster van Kelly in de slagerij hamburgers leerde maken. Ze hielden, wellicht in de wetenschap dat het maar voor even was, moedig stand en keerden opgelucht maar gelouterd terug naar de comfortabele heimat waar de Pollets met frisse tegenzin vertrokken.

Twee maanden later maakten beide gezinnen op 'neutraal terrein' kennis en om na wat 'small talk' hun luxueuze dan wel grauwe alledaagse leventje te hervatten. Deze voorspelbare realityreeks mag dan strak geregisseerd zijn en geen cliché uit te weg gaan, ze is wel respectvol gemaakt. Het toch wel confronterende 'Steenrijk straatarm' laat zowel de goedgevulde als de lege portemonnee in zijn waarde en heeft de grote verdienste om nooit in de val van gemakkelijke uitlachtelevisie te trappen. En dat is weleens anders geweest.

VTM • 'Steenrijk straatarm'