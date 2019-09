Jules Hanot over ‘Durf Te Vragen’: “Warm en boeiend brokje human interest” Jules Hanot

11 september 2019

00u00 0 TV Nadat nationale grapjas Philippe Geubels met het spraakmakende 'Taboe' vriend en vijand verraste, geeft nu Radio 2-Madam Siska Schoeters een stem aan mensen die door de 'normale' maatschappij als 'abnormaal' worden bekeken.

Onder het motto 'alles wat u ooit wou weten, maar nooit durfde te vragen' wordt telkens een doelgroep onderworpen aan een bij de man en vrouw in de straat gesprokkeld spervuur van interessante, gevoelige en/ of gênante vragen. Zoals zes mensen met dwerggroei die met moedige getuigenissen kordaat komaf maakten met allerlei uit onwetendheid geboren vooroordelen en clichés. "De verpakking mag dan klein zijn, het hart is groot", zei lerares Kristien, die -hoewel half de lengte van haar leerlingen - meer dan haar mannetje stond voor de klas. Ze ging met Siska shoppen, nam haar mee naar huis en praatte honderduit over haar leven in de 'grotemensenwereld'. Vanop een tractor liet Willem - "Mijn medisch dossier is groter dan ikzelf" - weten dat hij geen behoefte had aan een 'magic potion' die hem 'normaal' zou maken en zette hij tactvol zijn joker in bij de vraag 'Hebben jullie ook een klein 'pietje'?'. In de tweede aflevering vertelden zes (ex-)verslaafden openhartig over de hel waarin ze jaren hadden geleefd. "Noem het en ik heb het gebruikt", zei Sonia, intussen 14 jaar clean. "Ik heb

- alles om aan dope te geraken - gestolen en gedeald en kwam pas tot inkeer toen ik mezelf als een wandelend en tandeloos junkielijk in een etalage op de Meir zag." Jan vertelde aangrijpend over zijn drankverslaving en met de tot therapeute geëvolueerde ex-alcoholiste Vanessa trok Schoeters naar een ontwenningsoord. Daarbij ontpopte Siska zich tot een respectvol en eerlijk klankbord, had ze als nieuwsgierige flapuit geen boodschap aan melig medelijden en zorgde ze met 'Durf te vragen' voor een warm en boeiend brokje human interest.