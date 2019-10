Jules Hanot fileert ‘Andy op Patrouille’: “‘De Buurtpolitie’ zonder grenzen” Redactie

15 oktober 2019

21u45 0 TV Agent Andy Peelman is al jaren wereldberoemd in Vlaanderen als de met knipoog en kwinkslag gewapende inspecteur Koen uit ‘De Buurtpolitie’. Hoog tijd dus om die populariteit te verzilveren met een grensoverschrijdende realityreeks waarin hij hand- en spandiensten verleent bij acht buitenlandse politiekorpsen. De eerste etappe voerde ‘Andy op Patrouille’ naar Calhoun, Mississippi waar hij zich na een met vrucht afgelegde schiettest ‘deputy Pielman’ mocht noemen en apetrots in het plaatselijke uniform paradeerde.

Helemaal klaar ‘to serve and protect’ als assistent van de kolossale Jimmy die al jaren in z’n imposante eentje de orde handhaaft in een ‘dry country’ waar alcohol, hoewel taboe, toch overvloedig genuttigd wordt. “Dit kan gevaarlijk zijn”, waarschuwde Andy bij de aanblik van een tegen een boom geknalde auto waarvan de bestuurder geen boodschap had aan het strenge drankverbod. Het bleek nogal mee te vallen. De man werd van de straat geplukt en na een reprimande overgeleverd aan de toorn van moeder de vrouw. “Ik ben zo blij dat ik erbij mag zijn”, kirde de kersverse hulpsheriff vanuit zijn kogelvrije vest toen, -alsof het de vangst van de eeuw betrof-, bij een huiszoeking de hand gelegd werd op enkele flesjes illegaal gestookte alcohol.

Verder werd een onwelriekende gevangene naar een psychiatrische instelling gebracht en probeerde Andy een verslaafde vrouw, -“Een dieptepunt kan vaak de start zijn van een nieuw leven”-, weer op het rechte pad te helpen. Na een stevige ‘hug’ met de tot tranen toe bewogen ‘big fellow’ Jimmy zat de eerste missie erop. En wat ons betreft meteen de laatste omdat deze voorspelbare reality weinig meer kan bieden dan een verbaasd, enthousiast of angstig in de camera blikkende Andy Peelman die er nooit in slaagt zich geloofwaardig los te koppelen van zijn alter ego uit de kolderbrigade van ‘De Buurtpolitie’.

