Judoka Dirk Van Tichelt is sceptisch over riante loon van voetballers: “Ze verdienen elke week een villa. Hoeveel kan je er zo hebben?” BDB

22 september 2020

22u58

Bron: VIER 0 TV “Da’s toch niet normaal hoeveel voetballers verdienen? Elke week een villaatje, hoeveel kan je er zo hebben?” Judoka Dirk Van Tichelt (36) was in ‘Gert Late Night’ kritisch over de verdiensten van z'n collega-sporters. Ook vertelde hij over z’n relatie met vriendin Esther en z’n onzekerheid over z’n sportieve toekomst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Tichelt kampt op dit moment met een hernia in z’n nek. “De dag dat het niet meer gaat, stop ik met judo”, aldus de topsporter. “Wel, nu gaat het bij momenten niet goed. En ik moet er ooit mee stoppen. Ik heb echt geen idee of ik binnen een halfjaar nog zal trainen.”

De judoka vertelde ook dat hij niet te klagen heeft over z’n verdiensten. “Ik krijg net als een turnleerkracht een loon. Maar als je dat vergelijkt met wat voetballers verdienen. Da’s toch niet normaal. Genoeg geld om elke week een villaatje te kopen. Hoeveel kan je er zo hebben?”

Daarnaast verklapte Van Tichelt dat hij ook tussen de lakens best actief is. “Mijn vriendin zegt wel eens dat alle topsporters ‘poepers’ zijn”, lachte hij. “Ja, ze heeft soms wel al afgezien. Verder gaat onze relatie supergoed. In veertien jaar tijd hebben we nog nooit ruzie gemaakt.”