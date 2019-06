Joyce Beullens schrijft al drie jaar voor ‘Familie’: “Ik was heel trots op de verhaallijn van Marie-Rose in de rechtbank” CD

27 juni 2019

Bron: Story 0 TV We kennen Joyce Beullens (35) voornamelijk als actrice uit onder andere ‘Spitsbroers’, maar in Story onthult ze dat ze tegenwoordig ook als scenarist werkt bij ‘Familie’. Een job die ze al drie jaar met veel plezier uitoefent.

“Voor VTMKZOOM hebben Arne Vanhaecke en ik de reeks ‘Speeltijd’ geschreven en gespeeld”, vertelt Joyce Beullens. “Heel leuk. Op een dag liet een vriendin me weten dat ze bij ‘Familie’ iemand zochten om hun schrijversteam te versterken. Ik ben op gesprek gegaan en mocht aan de slag. Al moest ik eerst wel de karakters veel beter leren kennen, want ik had al lang niet meer gekeken.”

Welke verhaallijn komt bijvoorbeeld van jou?

Joyce: Zo werkt het niet. Het is teamwork. We brainstormen rond een karakter met in ons achterhoofd of we hem of haar iets spannends of romantisch willen laten overkomen. We doen voorstellen en de head writer hakt de knoop door. Dat wordt dan in een korte samenvatting gegoten, wat ik doe, waarna iemand anders de dialogen schrijft. Maar om een voorbeeld te geven waar ik heel trots op ben: ik heb voor de midseason-finale het verhaal rond Marie-Rose in de rechtbank geschreven.

Kijk je ook naar ‘Thuis’?

Joyce: Ik heb geen idee van wat er zich afspeelt in ‘Thuis’. Nee, dat is niet waar. Soms kijk ik uit nieuwsgierigheid. Maar nooit vanuit de houding dat wij beter zijn. Op dat vlak lijken de Scouts en Chiro misschien op ‘Familie’ en ‘Thuis’. Ook de aanhangers van beide soaps zien elkaar als concurrenten.