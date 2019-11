Journalist Robin Ramaekers krijgt eervolle vermelding voor VTM Nieuws tijdens ‘Oscars voor nieuwswereld’ MVO

07 november 2019

13u57 0 TV Het VTM Nieuws heeft een eervolle vermelding gekregen tijdens de AIB-awards, de awardshow voor feitelijke televisie, zoals radio, audio en online-producties. Het event wordt ook wel eens de Oscars van de nieuwswereld genoemd omdat producties van eender welke taal in aanmerking komen.

“Drie keer CNN, drie keer Al Jazeera, één keer VTMNieuws in categorie Ongoing Reporting”, schrijft VTM-journalist Robin Ramaekers op Twitter. Hij ging de eervolle vermelding in ontvangst nemen. “CNN wint #AIB2019, maar VTMNieuws is: highly commended.”

3 keer CNN, 3 keer Al Jazeera, 1 keer VTMNieuws in categorie Ongoing Reporting. CNN wint #AIB2019, maar VTMNieuws is: Highly Recommended! #VTMNieuws pic.twitter.com/rmeapTwj4U Robin Ramaekers(@ ramaekers_robin) link