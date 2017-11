Josje in 'Die Huis': geloof, veganisme, het einde van K3 én een bezoekje van Kathleen MVO

Josje openhartig in 'Die Huis'. Deze week liet Josje Huisman in haar ziel kijken tijdens een aflevering van 'Die Huis'. Ze is openhartig over haar geloof, haar overtuiging om veganist te worden en haar carrière binnen en buiten K3.

Nadat ze een documentaire over dierenleed zag, besloot Josje om enkel plantaardige voeding te eten. Sinds enkele jaren is ze veganiste, een levensstijl die ze later ook aan haar kinderen wil meegeven.

“We zitten gewoon nu in een tijd dat we heel veel hebben opgebruikt van alles wat de natuur te bieden heeft. Ooit stopt dat en dan moet je je kinderen nieuwe dingen leren", vertelt ze. “Ik ga mijn kinderen bijvoorbeeld geen koemelk geven.”

Josje is de jongste van vijf kinderen in het gezin van dominee Cees Huisman. Op haar achttiende liet ze 'psalm 139, vers 1 tot 3' op haar elleboog tatoeëren, in het handschrift van haar vader.

Is ze nog altijd spiritueel? "Mijn vader zegt: “God is liefde”. Ik dacht: “Wat bedoelt hij daar toch mee?” Ik denk dat we als mens van nature allemaal een connectie hebben met elkaar..."

In het najaar van 2009 won Josje ‘K2 zoekt K3’. Zo werd ze de nieuwe blonde van K3. Zeven jaar later trok ze er de stekker uit. Voelt het vandaag nog steeds als de juiste keuze?

"Ik heb de vraag op tafel gegooid, ja. Of dit is wat we willen. Ik had het gevoel dat we alles eruit hadden gehaald wat erin zat", vertelt Josje. "We hebben er destijds veel aandacht aan gegeven, om het zo mooi mogelijk af te sluiten. Ik zou het erg vinden als ze denken dat ik blij ben dat ik van K3 af ben."

Ze bouwt aan haar muzikale carrière na K3. Ze bruist van creativiteit en schrijft voor het eerst zelf haar teksten en melodieën. "Ik zat zelf niet achter de knoppen, maar ik heb ze wel gedirigeerd. Dat was een hele ontdekkingstocht."

Josje krijgt in Die huis onverwacht bezoek van Kathleen Aerts. Ze praten bij een glas wijn over hoe K3 hun leven voor altijd zal beïnvloeden. "Het heeft me gebracht waar ik nu ben. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben er trots op. Het zegt alleen niet veel over wie je bent", vertelt Josje. Voor Kathleen ligt dat anders: "Voor ons wat het makkelijker. Het werd wel uitvergroot maar het is wel begonnen vanuit onszelf."