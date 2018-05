Joshua uit 'Temptation Island' gaat naakt de liefde zoeken in datingprogramma DBJ

07 mei 2018

22u02 0 TV Joshua Feytons, de hunk uit 'Temptation Island', gaat meedoen aan 'Adam zoekt Eva VIPS'. In het datingprogramma gaan bekende mensen op een tropische bestemming én volledig naakt op zoek naar een partner.

Het Nederlandse programma RTL boulevard gaf vandaag vier namen vrij van bekendheden die meedoen aan 'Adam zoekt Eva'. Daar is Joshua dus bij. De deelnemers worden in hun adamskostuum op een eiland gedropt en komen daar in contact met onbekende naakte mannen of vrouwen. Ze gaan samen daten, eten een hapje en leren elkaar beter kennen.

Of Joshua de liefde gaat vinden is nog maar de vraag, maar aan zijn jongeheer zal het in ieder geval niet liggen. Volgens Megan uit 'Temptation Island' is het ding namelijk enorm.

De andere kandidaten van het programma zijn bij ons iets minder bekend. Het gaat om Jeroen Post (dj/zanger), Jeffrey Wammes (turner) en Dewi Pechler (Idols).