Joshua's verhuis naar Megans kamer en wat je morgen níet te zien krijgt in 'Temptation Island' DBJ

14 maart 2018

12u50 0 TV Morgen wordt alweer de achtste aflevering van 'Temptation Island' op de kijkers losgelaten. Er staat weer heel wat te gebeuren zoals onder meer de verhuis van Joshua naar Megans kamer, maar ook enkele dingen die je morgen niet zal zien op televisie.

Nu haar relatie met Kevin voorbij is, wil Megan meer tijd doorbrengen met Joshua. De verleider pakt zijn spullen bij elkaar en trekt bij haar in.

Het is belangrijk dat de vrijgezellen op Temptation Island 'swinging moves' hebben en daarom werd iedereen onderworpen aan de one and only hoelahoeptest.

Wat neem je, naast gebruikelijke zaken als kleding, make-up en schoenen, nog mee naar Temptation Island? De vrijgezellen geven het vrij.