Joshua en Tomas over 'Temptation Island': "We worden niet betaald en er is géén script" SD

07 april 2018

20u59

Bron: Glamour.nl 0 TV 'Temptation Island'-verleiders Joshua en Tomas waren te gast bij de redactie van het Nederlandse magazine Glamour en vertellen waarom ze meededen aan 'Temptation Island' én of ze er iets mee verdienden.

Joshua zet meteen de puntjes op de i: "Als verleider word je niet betaald voor je deelname aan 'Temptation Island'. Ik was twintig toen ik me aanmeldde. Ik deed mee voor de ervaring. Zo'n kans krijg je maar één keer. Daarbij: zo’n vakantie in Thailand kost duizenden euro's. Nu kregen we alles gratis. Alleen sigaretten moesten de rokers zelf betalen."

Tomas heeft wél getwijfeld: "Ik ben de enige vrijgezel in mijn vriendengroep. Ze vonden dat het programma wel iets voor mij was. Ik zat even in m'n maag met toekomstige werkgevers, maar ik studeer Media, Informatie en Communicatie dus ik kan altijd zeggen dat ik tv-ervaring opdeed. Daarnaast had ik de hele zomer plat gelegen vanwege een operatie aan mijn knie. Toen de productie belde dat ik mee mocht doen, dacht ik: ik heb nog geen zon gezien, dus ik ga het gewoon doen."

Geen 'Johnny-types'

"Er werd verteld dat er zich 5.000 mensen aangemeld hebben voor het programma”, zegt Joshua aan Glamour. "Ik denk dat de productie voor ons koos omdat we ‘gewone’ jongens zijn. We staan met onze voeten stevig op de grond en zijn niet bepaald ‘Johnny-types’." Tomas beaamt: "Bloedje geil zou ik bijvoorbeeld nooit over mijn lippen krijgen. Tijdens de casting werd gevraagd of ik op een meisje zou afgaan die niet je type is, toen heb ik ook eerlijk gezegd: dat doe ik niet."

Joshua geeft toe dat hij het contract niet eens heeft gelezen. "Ik wel", vertelt Thomas. "Er stond niets raars in, alleen dat je je mond moet houden, anders krijg je een boete van 10.000 euro."

Besefmomentje

Hoe ziet zo'n dag op 'Temptation Island' er nu eigenlijk uit? "Vooral veel chillen, zonnen en zwemmen", vertelt Joshua. "'s Ochtends moesten we om de beurt quoten op het strand. De productie vroeg dan of er iets bijzonders gebeurd was bij de dates of feestjes. Ik vond die interviews best spannend. Ik had het gevoel dat wat ik zei tegen me gebruikt zou kunnen worden. De productie gebruikt natuurlijk alles om drama te creëren. Alles voor de kijkcijfers." Toch is er volgens Tomas geen script. "Soms vraagt de crew wel om iets te herhalen, maar daar blijft het bij." Toch was Joshua steeds op zijn hoede: "Soms wil men je woorden in de mond leggen. Zo van: zeg het eens op die manier, maar dat deed ik niet."

"We waren trouwens meer in groep dan apart met de meiden. Soms zei de productie zelfs: komt er nog wat van?", aldus Joshua. "Toen Deborah danig overstuur terugkwam van het kampvuur, had ik wel een besefmomentje: in wat voor programma ben ik beland? Niemand had gedacht dat Tim de fout in zou gaan", vertelt Tomas. "Het is jammer dat Tim zichzelf zo verloor", antwoordt Joshua. "Men durft te vergeten wat voor impact zo'n programma kan hebben. Zelf zou ik nooit meedoen als koppel." De toekomst ziet hij rooskleurig in. Joshua bouwde een groot netwerk op en houdt zich vooral bezig met traden. "We gaan veel naar clubs. Voor een uur betalen ze 455 euro. Veertig procent daarvan gaat naar het managementbureau", klinkt het.