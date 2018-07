Joshua deelt eerste beelden van zijn deelname aan naakte realityshow DBJ

11 juli 2018

11u50 1 TV Na 'Temptation Island' raakte bekend dat Joshua Feytons (20) ook zal deelnemen aan het naakte datingprogramma 'Adam zkt. Eva VIPS'. De hunk uit het voorbije seizoen van 'Temptation Island' deelde nu de eerste beelden.

De foto's die Joshua deelt op zijn Instagrampagina laten nog het een en ander aan de verbeelding over, maar in het komende seizoen van het datingprogramma 'Adam zoekt Eva VIPS', geeft de ex-verleider zich wel degelijk helemaal bloot. De opnames van het programma vonden in juni plaats in de Filipijnen en Joshua kon het niet laten al een en ander te delen.

In het programma worden de deelnemers in hun adamskostuum op een eiland gedropt en komen daar in contact met onbekende naakte mannen of vrouwen. Ze gaan samen daten, eten een hapje en leren elkaar beter kennen. Of Joshua de liefde gaat vinden is nog maar de vraag, maar aan zijn jongeheer zal het in ieder geval niet liggen. Volgens Megan uit ‘Temptation Island’ is het ding namelijk enorm.

De andere kandidaten die meedoen aan het programma zijn bij ons iets minder bekend. Het gaat om Jeroen Post (dj/zanger), Jeffrey Wammes (turner) en Dewi Pechler (een voormalig kandidaten van 'Idols').