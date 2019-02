Josh Duhamel vervoegt cast van nieuwste superheldenserie op Netflix MVO

13 februari 2019

10u07

Bron: Netflix 0 TV De cast van ‘Jupiter’s Legacy’, de nieuwste superheldenserie van Netflix, is bekendgemaakt. Onder andere bekend gezicht Josh Duhamel zal zijn opwachting maken in de show over de allereerste generatie superhelden.

De show werd geschreven door Steven S. DeKnight, bekend van andere toppers als ‘Marvel’s Daredevil’, ‘Spartacus’ en ‘Buffy the Vampire Slayer’. Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris en Andrew Horton vormen de hoofdcast.

De serie is gebaseerd op de graphic novels van Mark Miller en artiest Frank Quitely. ‘Jupiter’s Legacy’ volgt de allereerste generatie superhelden, die hun krachten ontdekten in de jaren 1930. Vandaag de dag zijn zij een gerespecteerde club van ‘oude wijzen’ die jongeren helden op weg helpen. Het team, genaamd ‘The Union’ focust zich vooral op jonge kinderen die er moeite mee hebben om zich te meten met de heldendaden van hun superouders. Maar ouder worden eist z’n tol van de ‘gedateerde helden’, die zelf niet goed meer snappen hoe de wereld rondom hen functioneert.

Mark Miller is een vaste waarde binnen de wereld van comics. Hij werkte een tijdje voor de bekende superheldenfabrikant Marvel, en schreef daar een paar van de populairste stripboeken uit zijn carrière. Zijn boek ‘The Ultimates’ werd door Time Magazine uitgeroepen tot ‘Stripboek van de eeuw’ en zijn Superman-strip ‘Red Son’ is de best verkopende graphic novel aller tijden.