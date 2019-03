Joris uit ‘Blind Getrouwd’ uit zijn frustraties bij vrienden: “Ze hebben me gewoon verkeerd gematcht” Redactie

12 maart 2019

06u21

Bron: Dag Allemaal 0 TV Hij dreigt stilaan de pineut van deze ‘Blind Getrouwd’- editie te worden. Joris (30), die er alles aan doet om Annelies (29) voor zich te winnen, maar op ‘n koude muur stuit. En dan maar besluit om haar te verrassen met tientallen rozen. “Hij wou origineel uit de hoek komen”, zegt een vriend van Joris in Dag Allemaal.

Joris en Annelies. Als er één koppel is bij wie een vroegtijdige scheiding om de hoek loert, dan zijn zij het wel. Annelies voelt schijnbaar weinig voor hem, hij is stapelverliefd op haar. En de kloof tussen beiden wordt week na week dieper. Met als (anti)climax deze week het ‘romantische’ gebaar van Joris, die na een nachtje stappen thuiskomt met een gigantische hoeveelheid witte rozen voor Annelies. En zij die ’s ochtends, wanneer ze haar verrassing ziet, droogweg laat weten dat één boeketje ook wel had volstaan, en dat ze geen vaas in huis heeft om al die bloemen in te zetten.

Erg teleurgesteld

Best pijnlijk allemaal, en de vergelijking met de onderkoelde reactie van Marjolein op Mike vorig jaar is niet ver weg. Joris zit ook verveeld met de zaak. Bij de start van ‘Blind Getrouwd’ was hij nog bereid om interviews te geven, maar sinds drie weken houdt hij de lippen stijf op elkaar. In zijn omgeving horen we dat Joris diep teleurgesteld is door zijn match met Annelies. En heeft hij daar ook niet een klein beetje gelijk in? Al van in het begin maakte Joris duidelijk dat zijn aangeboren enthousiasme hem dikwijls parten speelt. Hem dan koppelen aan iemand die in Dag Allemaal vertelde dat ze altijd de kat uit de boom kijkt en niet in liefde op het eerste gezicht gelooft... Tja.

Verkeerde vrouw

“Hij heeft het er moeilijk mee dat hij nu onder vuur ligt”, zegt Hin Njoo, vriend en trainer van Joris bij Crossfight Antwerp. “Hoe moet ik dat zeggen? Joris is gepassioneerd. In alles waar hij aan begint. Da’s dus in ‘Blind Getrouwd’ niet anders. Hij wil zich daar niet inhouden.”

Maar dat wordt door Annelies ervaren als opdringerig.

En dat was helemaal z’n bedoeling niet. Kijk, als je je inschrijft om vervolgens alle voorstellen van je partner af te wijzen en nergens in mee te gaan, dan zit je daar niet op je plaats. Wat kan je Joris verwijten? Dat hij z’n best doet?

Die enorme hoeveelheid rozen was er misschien wat over?

Hij heeft mij dat ook uitgelegd. “Waarom valt iedereen daarover?”, vroeg hij. “Da’s toch helemaal niet slecht bedoeld. Ik wou gewoon eens origineel uit de hoek komen, om te kijken of ik zo misschien tot haar kon doordringen.”

Dat blijkt niet zo te zijn.

Terwijl veel vrouwen toch wel gevleid zouden zijn met zo’n gebaar? Ik vrees dat Joris bij de verkeerde partner is terechtgekomen, en hij geeft me gelijk. “Hin, ik ben gewoon totaal verkeerd gematcht”, zegt hij. Maar Joris is een vechter, hij herpakt zich wel.

(lees verder onder de foto)

De teleurstelling van Joris richt zich dus blijkbaar deels op de experten, die voor hem geen realistische match konden vinden. “Wij blijven nochtans achter onze beslissing staan”, stelt therapeute Margo Van Landeghem.

“Nee, wij hebben Joris en Annelies niet bewust samengebracht omdat de ene wél heel enthousiast in een relatie stapt en de andere niet”, zegt Margo Van Landeghem wanneer we haar confronteren met de uitspraak van Joris. “Wij hebben geen fout gemaakt. Joris en Annelies zijn wél een goeie match, op basis van de vele raakpunten die ze hebben. Geloof me, ze hebben heel wat gemeenschappelijk. Maar natuurlijk is het daarna aan de mensen zelf om er echt aan te werken om de verschillen die aan de oppervlakte komen, te overbruggen.”

Je moet je durven geven dus.

En da’s voor de ene makkelijker dan voor de andere. Het vergt heel wat moed, onderschat dat niet. En kijk, bij Joris en Annelies is er wat dat betreft een groot verschil. Maar als we op voorhand hadden gedacht dat de kloof te diep zou zijn tussen de twee, dan hadden we hen nooit gematcht. Maar dat er obstakels zijn, daar gaan we bij elk koppel wel van uit.

Wat moeten ze nu doen?

Veel communiceren. Elkaar tegemoetkomen. En tegelijkertijd toch zichzelf blijven. Niet evident, maar als Joris zijn enthousiasme wat tempert en Annelies overwint haar angsten, dan zie ik het nog goed komen.

En Joris kan beter niet te hard van stapel lopen als hij attenties uitdeelt?

Ach, die rozen... Joris is iemand die heel makkelijk geeft in een relatie. Op die manier wou hij tonen dat hij in hun huwelijk wil investeren. Ik vind dat best wel een kwaliteit in een man, eerlijk gezegd.