Joris uit 'Blind Getrouwd' lucht zijn hart: "Ik had wel wat meer inzet verwacht van Annelies"

26 maart 2019

09u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV In ‘Blind Getrouwd’ doet Joris (30) er al weken álles aan om Annelies (29) voor zich te winnen, maar zijn verleidingspogingen ketsen af op haar pantser. “Ik kan haar niet dwingen om mij graag te zien, maar zij kan mij ook niet dwingen om mijn verliefdheid te verstoppen”, klinkt het. In Dag Allemaal vertelt hij meer.

Misschien klinkt het vreemd voor sommige kijkers, maar Joris noemt ‘Blind Getrouwd’ een succesvol experiment. “Ik voelde wel degelijk dat er een match was tussen mij en Annelies”, zegt hij. “Van in het begin had ik het gevoel dat het wel iets kon worden tussen ons.”

Volgens een vriend van jou vind jij nochtans dat je fout bent gematcht.

Dat moet hij verkeerd hebben begrepen. Kijk, Annelies en ik hebben allebei al heel wat watertjes doorzwommen, waardoor wij elkaar heel snel begrijpen. Bovendien hebben wij hetzelfde soort humor. Dat maakt dat op de momenten dat het goed gaat tussen ons, het ook écht goed gaat.

En daarom wilde jij er van in het begin voluit voor gaan?

Ik vind Annelies echt een topvrouw. Dus ja, als ik alles opnieuw zou mogen doen, zou ik ’t in alle eerlijkheid precies op dezelfde manier aanpakken.

Toch liep het na enige tijd plots wat stroef. Hoe komt dat, denk je?

Ineens werden we weer in het echte leven gesmeten. Voor het eerst in een week waren we een dag apart en hadden we tijd om na te denken. Ik heb beslist dat ik ervoor wilde gaan, maar ik merkte dat Annelies wel wat meer moeite had om zich te smijten. Voor mij was dat zeer lastig.

De definitieve beslissing is nog niet genomen, maar iedereen ziet wel dat dit slecht zal aflopen, toch?

Goh, het enige wat ik daarop kan zeggen, is dat je de liefde niet kan forceren. Ik kan alleen maar hopen dat de gevoelens bij Annelies nog komen.

Het dieptepunt ligt dus achter jullie?

Ja, je kan duidelijk zien dat Annelies weer meer begint te lachen en zich steeds meer openstelt. In het begin was het moeilijk om op dezelfde snelheid te komen, maar dat lukt steeds beter. ’t Is dus zeker nog geen verloren zaak.

Annelies zegt: ‘Ons huwelijk is hard werken.’

Ja, en dat klopt ook. Maar ik had op sommige momenten wel iets meer inzet van haar verwacht. Al mag je de druk van de camera’s en de verwachtingen van onze families ook niet onderschatten.

