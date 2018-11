Joris Hessels volgt een jaar lang 9 mensen in ‘De Weekenden’: "Het is een soap, maar dan met echte mensen" MC

29 november 2018

00u00 0 TV "Het is een ode aan het leven, in al zijn complexiteit en herkenbaarheid. En aan de vriendschap. Het is een beetje een soap, maar dan met echte mensen." Zo vat Joris Hessels zijn nieuwe reeks 'De weekenden' samen, een humaninterestprogramma waar Canvas na 'Radio Gaga' opnieuw mee wil scoren.

Hij is nog maar 38 jaar jong, maar Joris Hessels is zelf al behoorlijk gepokt en gemazeld door het leven. Onlangs werd hij voor de tweede keer papa, van een zoon samen met zijn nieuwe vriendin. Met dank aan 'Radio Gaga', en nu 'De weekenden', is Hessels ongewild Het Luisterend Oor van de Vlaamse televisie. "Ik heb voor mijn nieuwe programma negen prachtige mensen leren kennen. Dat gebeurde in het rust brengende decor van het wijnkasteel Haksberg in Tielt-Winge. Het resultaat is haast een logisch vervolg op 'Radio Gaga'. Tijdens de derde en meteen laatste reeks groeide het gevoel dat ik mensen langer moest volgen dan het ene uurtje dat we in onze caravan hadden. Ik wilde veel meer van hen weten", vertelt Hessels.

De maizena

"Uiteindelijk hebben we voor 'De weekenden' afgeklopt op vier seizoenen, van winter tot winter. In dat jaar hebben we van mijn gasten het hobbelig parcours dat leven heet gevolgd. Negen mensen die elkaar niet kenden, hebben hun eigen leven gefilmd, maar ze kwamen ook op regelmatige basis samen op domein Haksberg. De enige rode draad: voor elk van hen - van een bioboerin langs een jongparkinsonpatiënt tot een Syrische vluchteling - was 2018 een keerpunt in hun leven. Met mijn scoutsverleden droomde ik dat een groep met zulke verschillende individuen veel zou kunnen verdragen. En met mezelf als de maizena van het programma. Ik weet dat dit een hoog Bond Zonder Naam-gehalte heeft. Maar ik geloofde sterk dat we samen een uitzonderlijk avontuur zouden beleven. Ik kan nu zeggen dat mijn droom werkelijkheid is geworden. Wat er ook nog gebeurt, deze groep zal alles overleven. We hebben blije momenten gekend, maar - jammer maar helaas - ook veel trieste momenten."

Canvas start op 12 december met 'De weekenden' en wil de reeks ook in versneld tempo tot bij de kijker brengen, door op woensdag- én vrijdagavond uit te zenden. "We hopen vooral dat de kijker daardoor nog intenser gaat meeleven met onze gasten", aldus Hessels. "Maar onze ontdekkingstocht is nog niet afgelopen. Eind december komen mijn gasten en ik een laatste keer samen om te zeggen wat er allemaal nog gezegd moet worden. Dan zal ieder van ons zijn eigen weg weer gaan. Maar met één groot verschil: dit zijn vrienden voor het leven geworden."

Uit het hart

"Mijn aandeel in 'De weekenden'? Ik wil mensen in hun waarde laten. Hen optillen ook. Ik ontvang hen, tracht voor comfort te zorgen en een luisterend oor te bieden waar nodig. En af en toe stel ik een vraag die uit mijn hart komt. Nee, ik bereid die gesprekken niet voor. Omdat een gesprek leuker is dan een interview - zeker als je human interest maakt."

Net nu brengt Eén trouwens het beste van drie seizoenen 'Radio Gaga'. "Natuurlijk zijn we blij dat we nu een groter publiek kunnen bereiken dan op Canvas. Anderzijds weten we dat niet alle gasten die in onze caravan zaten gebaat zijn met de exposure op Eén. Iedereen die aan bod komt, is gecontacteerd. Niet iedereen heeft toestemming gegeven. De kinderen die vanavond in de uitzending over het rouwkamp zitten, hebben wel allemaal ingestemd. Een pakkende aflevering, ja, die er behoorlijk heeft ingehakt."

'De weekenden' is vanaf 12 december op woensdag en vrijdag te zien op Canvas.