Joris Hessels vertelt in ‘Vandaag’ over speciale aflevering van ‘Gentbrugge’: “Ik hoop dat de samenhorigheid blijft” SDE

30 maart 2020

23u13

Bron: Eén 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Joris Hessels leerde negen maanden geleden zijn nieuwe buren kennen via de reeks ‘Gentbrugge’. In totaal verzamelde hij 25 portretten van Gentbruggenaars die hun verhaal deden. Nu hij volledig is ingeburgerd, legt de coronacrisis het sociale leven in zijn dorp lam. Daarom is er op woensdag 1 april een extra uitzending over zijn Gentbrugge waarin hij uitzoekt of zijn dorpsgenoten troost en vertrouwen vinden bij elkaar. In de talkshow ‘Vandaag’ vertelt hij over de solidariteit in Gentbrugge en hoe hij hoopt dat deze ook na de coronacrisis zal blijven bestaan. Hessels: “Zodra het kan, zal ik opnieuw handen geven. Ik moet me elke keer toch inhouden. Ik hoop dat er iets van die solidariteit overblijft. Dat iedereen links en rechts blijft kijken om te zien of iedereen mee is en goeiendag blijft zeggen.”

‘Gentbrugge’ - special, woensdag 1 april om 21.20u

‘Vandaag’, elke weekdag om 22u op één