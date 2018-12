Joris Hessels van Canvas is in therapie: “Ik vind het soms verdomd moeilijk om recht te blijven in deze wereld” Kathleen Vervoort

Bron: Dag Allemaal 0 TV Negen mensen voor wie 2018 een bijzonder jaar was. Joris Hessels (38) portretteert hen in ‘De Weekenden’, vanaf deze week op Canvas. Kwétsbare mensen, die Joris benadert met de kenmerkende warmte en begrip die we van hem gewend zijn sinds ‘Radio Gaga’. Maar ook voor hemzelf was 2018 geen jaar als een ander, vertelt hij in Dag Allemaal.

Joris kwam het afgelopen jaar maandelijks samen met negen mensen die allen terugblikken op een bijzonder 2018. Allemaal kregen ze een camera mee naar huis om hun dagelijkse leven te filmen, en tijdens hun weekends in het wijnkasteel Haksberg in Tielt-Winge blikken ze terug op hun belevenissen.

Zo is er Kris, die vorig jaar zijn vrouw verloor aan kanker en drie weken na haar overlijden zélf de diagnose kanker kreeg. Antonio werd al jong dement, Aude is een alleenstaande moeder en wil nog een broer of zus voor Scout. Jay wil doorbreken in de hiphopwereld. Jo heeft parkinson en liet begin dit jaar een neurostimulator inplanten in de hoop z’n leven terug te winnen. Lut gaat met pensioen, de Syrische vluchteling Omar wil zijn diploma behalen en transman Robin startte met een hormoonbehandeling.

Gesloten jeugdinstellingen

“Aanvankelijk was er nog een tiende verhaal”, vertelt Joris Hessels ons. “We wilden ook een jongen volgen die opgroeide in gesloten jeugdinstellingen en op z’n achttiende plots op eigen benen moest staan. Maar na een paar opnamen van hem hebben we besloten dat het beter is om hem tegen zichzelf te beschermen. Ik kan mij zó al de kritiek van de mensen inbeelden, en dat zou die jongen geen deugd doen.”

Je laat ons vandaag naar een prachtig kasteel komen om jouw programma voor te stellen, mét catering. Maar zelf zit je hier quinoa met spruiten en bonen te eten, uit een plastic bakje.

