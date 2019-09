Joris Hessels kon het direct vinden met Philippe Geubels: “Kwetsbare mannen die zich verschuilen achter hun humor, ik hou daar wel van” Redactie

26 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Joris Hessels (39) is nu te zien als Pannenkoek in ‘Geub’. Maar we leerden hem vooral kennen van zijn ‘Radio Gaga’, dat ook in het buitenland een groot succes is. “Af en toe verschijnt er een mooi bedrag op mijn rekening, en dat zonder dat ik er iets voor hoef te doen”, klinkt het in Dag Allemaal.

In ‘Geub’ krijgen we eens een lichtere kant te zien van Joris Hessels. Even niet de huispsycholoog van de VRT, die in programma’s als ‘Radio Gaga’ en ‘De Weekenden’ serieuze en vaak ook aangrijpende thema’s aansnijdt, maar gewoon Pannenkoek, de weinig snuggere beste vriend van Philippe Geubels. Die hem bijstaat met dikwijls misplaatste ‘goede raad’ na diens pijnlijke echtscheiding.

“‘Geub’ kwam precies op het juiste moment”, geniet Joris nog na. “Ik ging door een behoorlijk zware periode, en dan kwam zo’n set vol pretentieloze humor van pas. ’t Was een verademing om tussen de beslommeringen van elke dag onnozel te kunnen doen.”

Waarom had je het zo moeilijk?

De opnamen vonden plaats vorig jaar in de zomer. Ik had net maandenlang keihard gewerkt, ‘De Weekenden’ zat nog in m’n lijf, en ik stond op het punt om vader te worden. Néron is trouwens geboren tijdens de opnamen van ‘Geub’. Via deze weg wil ik nogmaals m’n excuses aanbieden bij mijn vriendin Evelien, dat ik er toen niet voldoende voor haar ben geweest in het ­ziekenhuis.

Je was er toch op tijd bij voor de geboorte?

Dat wel. Maar ik ben maar enkele uurtjes kunnen blijven. Ik moest alweer weg voor de scènes in de Ardennen. Jonas Geirnaert is nog met mij naar daar gereden. Bij aankomst was al meteen duidelijk dat de hele crew in mijn plaats aan het feesten was geslagen. (lacht) Dat is toen nog een wilde nacht geworden, en een herinnering voor het leven.

Een nacht waarop vriendschapsbanden werden gesmeed. Want jij behoorde vooraf niet tot de vriendenkliek van Philippe, of schrijvers Jeroom en Jan Reymen.

Klopt, en nu zijn we copains. Ik zou ook niet kunnen vertellen hoe ze bij mij zijn beland. Misschien heeft Michiel Devlieger mijn naam laten vallen? Hij heeft al eens voorstellingen gezien van mij. Verder heb ik gewoon auditie moeten doen trouwens. Maar ’t klikte meteen met Philippe en de anderen. Ik voelde: dit zijn allemaal onzekere, kwetsbare mannen, die zich wat verschuilen achter hun humor. En daar hou ik wel van.

‘Onzeker’ is dan weer een beschrijving die niet zal passen bij Derek de Lint, de Nederlandse acteur die William speelt.

Ik was wel onder de indruk van hem. Hij is een monument, een imposant figuur, en een mooie man ook nog. Maar inderdaad, iemand met ook wel een beetje diva-allures.

Hoe uitte zich dat?

Op subtiele wijze. Zo liep ik een tijdje verkouden rond op de set. En ja, dan nies ik nogal veel. Waarop Derek dan - via een tussenpersoon - vroeg: ‘Zou die dat niet ergens anders kunnen doen?’ Grappig.

Net als Philippe Geubels in ‘Geub’ heb jij een scheiding achter de rug. Intussen ben je al zes jaar samen met Evelien. Zij heeft twee kinderen uit een vorige relatie, jij één: je zoon Oscar. En samen hebben jullie kleine Néron.

Dat totaalplaatje was wennen. Ik ga daar geen doekjes om winden, vier kinderen in huis is veel. En ook m’n rol als plusvader was even zoeken. Maar ’t gaat goed nu. Deze zomer zijn we op vakantie geweest naar Italië, allemaal samen. Heel tof. Maar ook vermoeiend.

De batterijen zijn niet helemaal opgeladen?

Ik vrees ervoor. Dat is wel een werkpunt, ik moet strenger worden in de keuzes die ik maak op professioneel vlak. Zodat ik niet te veel in overdrive ga. Ik merkte dat in Italië heel goed, een week is veel te kort is om écht van het gezin te genieten. Afgelopen weekend betrapte Evelien me er ook eens op dat ik, zelfs tijdens een lange wandeling met haar en Néron, m’n gedachten altijd toch bij het werk had. Echt ontspannen kan ik niet goed, dus dat moet beter.

Je bent er hard mee bezig, hé, met aan jezelf werken? Je maakt er ook geen geheim van dat je geregeld een therapeut bezoekt.

Absoluut, en ik zou het iedereen aanraden. ’t Is niet goedkoop, maar we gaan toch ook om de zoveel tijd naar de tandarts op controle? Ik vind therapie iets gelijkaardigs. Ik word er beter van. Ik heb bijvoorbeeld de neiging om bijzonder streng te zijn voor mezelf. Over m’n rol als vader, als partner. Da’s best lastig, dus zou ik dat misschien wat minder moeten zijn. Maar dan ben ik misschien niet meer dezelfde Joris? Dat soort zaken bespreek ik dus met m’n ­therapeut. Niets wereldschokkends, maar wel heilzaam.

Heb je die therapie ook nodig omdat je moeilijk afstand kan nemen van de mensen die jij volgt in jouw tv-programma’s?

Ik weet het niet. Ik word alleszins vaak met miserie geconfronteerd, en ik trek me dat zeker aan. Neem nu de mensen die ik voor ‘De Weekenden’ sprak... We houden allemaal contact via een WhatsApp-groepje. ­Onlangs was er een kleine ­reünie, op een benefiet voor de intussen overleden Kris.

Hij is bezweken aan keelkanker.

(knikt) Zijn laatste behandelingen hebben veel geld gekost, vandaar de benefiet. Dat verhaal van Kris heeft er ook stevig ingehakt natuurlijk. Zijn kinderen - die eerder al hun moeder verloren - vroegen me om te spreken op de begrafenis. Natuurlijk heb ik dat gedaan, maar ’t was wel zwaar. Dat schud je niet zomaar van je af. En toch vond ik het zo’n schoon programma. We gaan dan ook een tweede seizoen maken.

Word je thuis ook met zwaar leed geconfronteerd? Evelien is verpleegkundige op de afdeling kinderoncologie.

Iedereen denkt direct: ‘Oei, dat zou ik nooit kunnen.’ Maar Evelien gaat er wonderwel mee om. Ze doet haar job fantastisch goed. En ja, een tragisch verlies raakt haar, maar ze neemt dat niet mee naar huis. Binnenkort zal je haar en de kinderen trouwens vaker zien, want in m’n volgende Canvas-programma toon ik m’n gezin, en hoe we afgelopen zomer onze verhuis beleefd hebben.

Een nieuwe realitysoap als het ware.

We zullen niet de nieuwe Pfaffs of Planckaerts worden, dat niet. M’n nieuw samengesteld gezin zal eerder op de achtergrond te zien zijn, rondzeulend met verhuisdozen, of mee met mij op pad. ’t Gaat vooral over hoe ik m’n nieuwe buurt en de buren leer kennen. In januari zal het op tv te zien zijn.

Ook afgelopen zomer had je opnamen voor ‘Albatros’, de nieuwe reeks van jouw ‘Radio Gaga’-collega Dominique Van Malder. Naar verluidt ben je daar erg diep voor moeten gaan.

Ik speel een sportcoach, en dat wilde ik toch wat geloofwaardig doen. Dus heb ik zeven maanden lang geen druppel alcohol aangeraakt en ben ik als een gek aan het sporten geslagen. Er was op een gegeven moment zelfs sprake van het begin van een sixpack. (lacht)

Maar je bent dat sportlijf alweer kwijt?

Ach, ik drink opnieuw, en dan gaat het snel. Maar ’t was wel leerrijk. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ik niet de vrolijkste mens ben tijdens een strikt dieet. Als ik dan hoor dat Kevin Janssens na ‘De Patrick’ op ruim een maand tijd opnieuw in topvorm was voor ‘Over Water’... Da’s wel heel straf.

Weet jij al of er een vervolg komt van ‘Radio Gaga’? De fans wachten al even.

We zijn er over aan het nadenken. Een vierde seizoen, wel op Eén deze keer, ik sta er wel voor open. Er zijn nog veel verhalen te vertellen, en ik wil dat zo veel mogelijk mensen die te zien krijgen.

‘Radio Gaga’ heeft ook al wat buitenlandse versies gekregen.

(enthousiast) Ja! In Spanje is het heel grappig, want de mannen die dat doen, lijken op Dominique en mij. 12 miljoen mensen kijken er elke week naar, da’s zot. In Zwitserland loopt het ook goed, in Japan zit er een man met een vreemde zweetband in de caravan. Alleen Nederland, dat blijf ik een gemiste kans vinden. We hebben dat uit handen gegeven, en eigenlijk hadden we dat zelf moeten doen. Maar bon, ’t is nu zo.

Zo’n programmaformat dat het goed doet in grote landen, zorgt dat voor een mooie bron van inkomsten?

Rijk zal ik er niet van worden. Maar zo af en toe zie ik plots een overschrijving van een mooi bedrag op m’n rekening verschijnen. Zomaar, zonder dat ik er iets voor heb moeten doen. Een leuke verrassing. Maar laat me toch maar gewoon m’n eigen programma’s maken, hoor.