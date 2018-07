Joris Brys, de nieuwe vaste waarde bij ‘Sports Late Night’: "Ik zit hier heel hard op mijn plaats" Redactie

24 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Vier jaar lang zat Joris Brys (29) achter de betaalmuur van Telenet Play Sports verscholen. Maar daar komt eind deze maand verandering in. Dan wordt hij de derde presentator van het voetbalprogramma ‘Sports Late Night’ op VIER, naast Gilles De Coster en Bart Raes.

Een echte overstap kan je het niet noemen, want Joris Brys werkt al ruim vier jaar bij Play Sports, maar vanaf 27 juli gidst hij, afwisselend met Gilles De Coster en Bart Raes, de kijker door het voetbalweekend. "Toen Gilles vorig jaar in november een tijdje afwezig was, heb ik mee overgenomen, en dat beviel me heel goed. Zo is de bal aan het rollen gegaan", zegt Brys, die in een ver verleden zelf nog bij Turnhout en Berchem Sport voetbalde. "Met Gilles werk ik al twee jaar samen voor het Play Sports-programma ‘Kick-Off’ en Bart ken ik nu ongeveer een jaar. Zowel Gilles als Bart zijn uitstekende presentatoren van wie ik nog veel kan leren. Ik heb dan ook heel veel respect voor hen. Al denk ik wel dat ik ondertussen het niveau heb om hen te mogen vervoegen."

Het getal 30

Brys mag het dan niet tot profvoetballer hebben geschopt, naast het veld is hij klaar om te schitteren voor de camera en het oog van menig voetballiefhebber. "Het zit in mijn natuur om steeds meer en beter te willen doen. Ik heb voor mijn dertigste altijd een heleboel dingen willen realiseren en deze stap is er één van. Ik word 30 in oktober, dus nu denk ik: oké Joris, het zit wel goed. Ik zit hier echt heel hard op mijn plaats."