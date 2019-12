Jordanië wil Netflix-serie ‘Messiah’ van platform weren MVO

31 december 2019

10u20

Bron: ANP 0 TV Vlak voordat de serie ‘Messiah’ in première gaat op Netflix, heeft de koninklijke filmcommissie (RFC) van Jordanië de streamingdienst gevraagd om de thriller-met-religieuze-gevolgen van het Jordaanse platform te weren.

“Nadat duidelijk was geworden wat de inhoud was heeft de commissie officieel aan het management van Netflix gevraagd om de film niet te tonen in Jordanië”, zo valt in een verklaring op de website van de commissie te lezen.

‘Messiah’ is in Jordanië opgenomen en is wereldwijd vanaf 1 januari te zien. Het verhaal gaat over een mysterieuze man en een CIA-agente die moet uitzoeken of het hier gaat om een nieuwe Christus of een oplichter die erop uit is de wereldorde te verstoren.

Fictie

Een woordvoerder van Netflix heeft aan The Wrap laten weten dat ‘Messiah’ gebaseerd is op fictie en niet op een speciaal karakter of een bepaalde religie. Netflix geeft altijd informatie, zodat kijkers zelf beslissingen kunnen nemen over wat wel of niet geschikt is voor henzelf of hun kinderen.

De Jordaanse filmcommissie zegt zich te beraden over de regels die bepalen of een film in Jordanië mag worden opgenomen. De inhoud van een film mag in ieder geval niet in strijd zijn met de wet.