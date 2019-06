Exclusief voor abonnees Jongen die geen kok mocht worden, krijgt dagelijks kookprogramma op VTM: “Mama zei altijd: ‘horeca is een veel te harde stiel’” Dietert Bernaers

14 juni 2019

17u29 0 TV Als hij maar geen kok wordt, dacht zijn mama. En ze verbood zoonlief om in haar eigen voetsporen en die van zijn vader te treden. Maar kijk: vanaf het najaar wordt Loïc Van Impe (25) de vaste tv-kok van VTM, de kerel die in opvolging van Sandra Bekkari de concurrentie moet aangaan met Jeroen Meus. “Als kleuter leerde ik mijn klasgenootjes al hoe ze snel en efficiënt een hardgekookt ei konden pellen.”

19 jaar was Loïc Van Impe toen hij in The Taste (VTM) Gert De Mangeleer naar adem deed happen. Hij had de driesterrenchef een bordje Mechelse koekoek met quinoa van spinazie, aubergine en venkel voorgezet en die was meteen verkocht. Loïc won uiteindelijk de kookwedstrijd niet, maar toch wist iedereen toen al: van deze jongen gaan we nog horen.

In het najaar is het zover. Vanaf dan zal Loïc elke weekdag in de vooravond een kookprogramma presenteren op VTM. “Ik vind het geweldig dat ik binnenkort op televisie mijn ding mag doen”, zegt hij. “Ik ben nooit naar de hotelschool geweest, maar heb alles geleerd van mijn ouders, het internet en vooral: van televisie. Ik noem mezelf ook geen chef, maar de eerste tv-opgeleide kok.”

- Hoe komt het dat je geen koksdiploma hebt behaald?

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis