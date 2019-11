Jonge kijkers vinden nieuw seizoen van Vlaamse internetreeks ‘wtFOCK’ wel erg donker: “Zet een waarschuwing bij die video’s” MVO

22u31 0 TV Jongerenreeks ‘wtFOCK’ is een heuse internet-hit. De serie, die online wordt uitgezonden met kleine stukjes tegelijk (in real time) wordt door 450.000 kijkers op de voet gevolgd. Maar het derde seizoen, hoewel veruit het populairste, wringt op sommige momenten. “Mag er voortaan een waarschuwing bij zulke clips?”

‘wtFOCK' is gebaseerd op het Scandinavische succesverhaal ‘Skam’. Het script van de Noorse versie werd al aan verschillende landen verkocht, waaronder hier in België, maar ook in Frankrijk en Spanje. De reeks wordt geprezen vanwege de waarachtige representatie van de jongerencultuur en het expliciet weergeven van alle aspecten binnen relaties, school en vriendschap. Maar net dat realisme zit sommige jonge kijkers nu dwars.

Seizoen 3 draait rond Robbe, die voor het eerst ontdekt dat hij gevoelens heeft voor een andere jongen. Waar de Noorse versie al bij al weinig drama bevatte, wijkt onze Vlaamse remake als één van de eerste af van de originele verhaallijn. Robbe kampt niet alleen met een zware depressie, hij wordt ook in elkaar geslagen omdat hij een jongen kust. “Wat een enge clip”, klinkt het op sociale media. “Zouden jullie daar in het vervolg een waarschuwing voor willen plaatsen? Voor sommige mensen is dit echt een trigger.”

Verwijderd

Bovendien haalden de makers van de reeks een bericht op hun Instagram-account weg, waarop een stukje uit die scène te zien was. Op het fragment waren scheldwoorden als ‘flikkers’ en ‘kontneukers’ te zien in grote, gele letters: woorden die de geweldplegers in de reeks naar Robbe riepen voor ze hem sloegen en schopten. “Bedankt om naar ons te luisteren en die post te verwijderen”, klinkt het in de reacties.

Vorige zaterdag werden kijkers geconfronteerd met een serieuze cliffhanger om 22u ‘s avonds: Robbe heeft een vreselijke avond, vlucht weg en staat uiteindelijk aan de rand van de Schelde. Daar stopt het clipje, en moesten jongeren tot zondagochtend wachten op nieuw materiaal. Waar er normaal gezien wordt verwezen naar de website watwat.be indien kijkers na het zien van de show met vragen zitten, krijgen we hier voor het eerst een rechtstreekse doorverwijzing naar de zelfmoordlijn te zien. “Leuk, zo gaan slapen...”, is de algemene consensus.

Waarschuwing

Toch kan het niet gezegd worden dat ‘wtFOCK’ niet anticipeert op zulke reacties. Na élke clip die op de site verschijnt worden jongeren doorverwezen naar hulpsites, voor het geval ze die nodig zouden hebben. Ook op hun sociale media staat die boodschap bijna dagelijks te lezen. In het clipje van zondagmorgen krijgt Robbe het advies om naar de psycholoog te gaan. Het doel was dus waarschijnlijk om hulp vragen bij mentale problemen bespreekbaar te maken.

Het is ook zo dat vele andere kijkers, die voorlopig nog in de meerderheid zijn, de Vlaamse remake prijzen om de meer realistische weergave van een coming-out. “In de originele Noorse versie werd zijn geaardheid zo snel aanvaard door iedereen om hem heen dat het niet meer geloofwaardig was”, klinkt het. “Deze keer hebben ze er tenminste in verwerkt hoe moeilijk het écht kan zijn, ook vandaag nog, jammer genoeg.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.