Jonathan Pryce neemt rol prins Philip over in 'The Crown'

13 augustus 2020

09u36

Bron: ANP 0 TV De makers van de Netflix-hit ‘The Crown’, over de Britse koninklijke familie, hebben Jonathan Pryce (73) gestrikt voor de rol van prins Philip. De Welshe acteur neemt de rol op zich in het vijfde en zesde seizoen, meldt Deadline.

Jonathan Pryce treedt daarmee in de voetsporen van Tobias Menzies en Matt Smith die de hertog van Edinburgh in de eerste vier seizoenen speelden. Tot nu toe waren alleen de actrices die koningin Elizabeth (Imelda Staunton) en prinses Margaret (Lesley Manville) zullen spelen al bekendgemaakt.

De 73-jarige Pryce werd eerder dit jaar genomineerd voor een Oscar en Golden Globe voor zijn rol als paus Franciscus in ‘The Two Popes’. Bij het grote publiek is hij ook bekend als de High Sparrow in de HBO-serie ‘Game of Thrones’.

Het vierde seizoen van ‘The Crown’ moet later dit jaar uitkomen. De opnames voor de nieuwe reeks moeten nog beginnen.

