Jonas Van Geel zit weldra in de luiers: vriendin Evelien zwanger van eerste kindje Stijn Van Hove

23 januari 2019

23u47

Bron: eigen berichtgeving 0 TV Jonas Van Geel wordt binnenkort voor de eerste keer papa. Dat maakte de presentator en acteur bekend tijdens de opnames van het grote verjaardagsgala naar aanleiding van dertig jaar VTM dat volgende week vrijdag te zien is op de zender. Jonas is al enkele jaren samen met actrice Evelien Bosmans.

Jonas heeft zijn kinderwens nooit onder stoelen of banken gestoken. Twee jaar geleden zei hij nog in Story dat hij op een dag zeker papa wil worden, maar dat hij er nu niet mee bezig was. Hij wilde zich liever eerst focussen op zijn carrière.

Vorig jaar vertelde Evelien op Radio 1 nog dat ze al een jaar lang gestopt was met het nemen van de pil. Niet om aan kinderen te beginnen, maar wel omdat ze zich zorgen maakte over de hoeveelheid hormonen die ze binnenkreeg.