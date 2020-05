Jonas Van Geel presenteert nieuwe komische quiz over taal en communicatie BDB

28 mei 2020

07u46

Bron: NB 0 TV Werkt ons taalgevoel nog naar behoren? Dat onderzoekt Jonas Van Geel (35) komend najaar in de nieuwe VTM-panelquiz ‘Veel tamtam’. “Ik zoek uit of we elkaar eigenlijk nog wel begrijpen”, vertelt de presentator in Het Nieuwsblad.

In ‘Veel tamtam’ gaat Van Geel samen met drie teamkapiteins en drie gast-BV’s op zoek naar de betekenis van vreemde woorden en nieuwe afkortingen. Hij schotelt hen volzinnen voor die geschreven zijn in emoji’s en laat hen raden wat vreemd geformuleerde Whatsapp-berichtjes nu echt betekenen.

“Na de rotstekening, het perkament, de rooksignalen, de boekdrukkunst en de telefoon is de cirkel nu rond. Want ondanks de digitale revolutie communiceren we weer voortdurend met simpele pictogrammen", vertelt de presentator in Het Nieuwsblad. “Wie kan nog volgen hoeveel nieuwe woorden elke dag via het internet onze chatboxen komen binnengeslopen? Begrijpen we mekaar eigenlijk nog? Ik zoek het uit. Met een stevige portie tamtam, natuurlijk.”

De opnames van ‘Veel tamtam’, geproduceerd door Fremantle, gaan binnenkort van start. Het programma is een Vlaamse versie van het Nederlandse succesformat ‘Praat Nederlands met me’.