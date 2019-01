Jonas Van Geel leert onze noorderburen beter kennen in ‘Holland-België’: "Ze maken véél lawaai, maar zijn níet arrogant" Jacob De Bruyne en Korneel Dobbels

02 januari 2019

00u00 0 TV Zijn Hollanders arrogant of gewoon duidelijk? En weten onze noorderburen wat een 'lekstok' is? Vanaf vanavond probeert Jonas Van Geel in zijn nieuwe spelshow Nederlanders en Belgen dichter bij elkaar te brengen. "Nederlanders zijn luidruchtig, maar niet arrogant. Typisch Belgisch om luide mensen arrogant te noemen", lacht Jonas.

Het moet van 'Tien voor Taal' geleden zijn dat Nederland en België het nog eens tegen elkaar opnamen in een spelshow op tv. In 'Holland-België', vanaf vanavond vier weken lang elke maandag op VTM, geen discussies over tussen-n'en of onvoltooide deelwoorden, maar wel een humoristische kijk op wat ons bindt met Nederlanders en waarin we van hen verschillen. Jonas Van Geel leidt met zijn Hollandse collega Art Rooijakkers alles in goede banen.

"Het programma zal de verschillen tussen ons duiden, maar dan enkel over kleine zaken, zoals bijvoorbeeld hoe anders onze boodschappenlijstjes eruitzien", verklaart Van Geel.

Een verschil dat Jonas zelf ondervond is de volumeknop bij Nederlanders. "Nederlanders zijn luidruchtig, maar daarom niet per se arrogant. Typisch Belgisch om luide mensen arrogant te noemen", lacht hij. "Maar het is wel frappant hoe de Nederlanders ons inderdaad heel vaak overstemden. Zelfs na de opname bleven ze even luidruchtig."

De twee teams zoeken onder meer uit wat Nederlanders bedoelen als ze zeggen dat iemand een 'flinke bos hout voor de deur' heeft of wat Vlamingen kopen als ze naar de winkel gaan voor een doosje 'stekskes'. "Sommige van hun uitspraken willen bij ons iets totaal anders zeggen", weet Jonas ondertussen. "Dezelfde producten kunnen zelfs een andere naam hebben."

Het programma leerde Jonas ook dat vooroordelen niet altijd kloppen. "Er wordt vaak gegrapt dat Nederlanders gierig zijn, maar dat klopt echt niet."

Louis Talpe

Het team bekende Vlamingen wordt geleid door Louis Talpe, die ook bij onze noorderburen voor eeuwig herkend zal worden als Mega Toby. Het Nederlandse team wordt aangevoerd door comedian en presentator Ruben Nicolaï, die in Nederland 'Beste Kijkers' presenteert en in dat programma ook al een keer te gast was in de Belgische versie van Nathalie Meskens.

In de eerste aflevering versterken Guga Baúl en Koen Wauters het Belgische team. De komende weken verdedigen ook Lieven Scheire, William Boeva, Tine Embrechts, Evi Hanssen en Sven De Ridder de trots van hun vaderland. De Nederlandse eer wordt onder anderen door 'K3 zoekt K3'-presentator Gerard Joling verdedigd.

'Holland-België' werd in Nederland in het najaar al uitgezonden door RTL4, net als VTM de grootste commerciële zender van het land. Daar scoorde het programma meer dan behoorlijk, met wekelijks 900.000 kijkers.

'Holland- België', vanavond om 21.20 uur op VTM.