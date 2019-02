Jonas onthult geheimpje over Jeroom op de set van ‘De Dag’: "Hij gaat mij haten” MVO

07 februari 2019

15u19

Bron: Vier 0 TV Als je goed kijkt, kan je vanavond illustrator en komiek Jeroom aan het werk zien in ‘De Dag’. Jonas Geirnaert gaf toe aan Jeroom wanneer hij om een gastrolletje vroeg in zijn fictiereeks. Maar daar had hij al gauw spijt van...

Wanneer Jeroom samen met Jonas Geirnaert jureerde in de finale van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, ging het even over zijn acteerprestatie. Deze beelden haalden helaas de uitzending niet, maar we willen jullie deze toch niet onthouden. Jeroom heeft Jonas trouwens flink in de problemen gebracht tijdens de postpoductie van de reeks…