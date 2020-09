Jonas lacht zich een breuk met ‘bestie’ Jelle: "Let's go!"

SDE

02 september 2020

12u48

Bron: VTM 2 TV Het Ketnetverleden van Jelle Cleymans steekt de kop op tijdens de quiz ‘ Het Ketnetverleden van Jelle Cleymans steekt de kop op tijdens de quiz ‘ De Positivo’s ' en dat kan beste vriend Jonas Van Geel uiteraard niet zomaar laten passeren. De uitgelezen kans om eens goed te lachen met Jelle.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Jelle Cleymans wil in ‘De Positivo’s’ een nieuwe ronde starten, maar dat loopt niet helemaal zoals voorzien. “Da’s een iPad", troost kandidaat én beste vriend Jonas Van Geel. “Dat bestaat nog maar pas." Wanneer Jelle dan schijnbaar vergeet dat hij op VTM presenteert in plaats van op Ketnet, is het hek helemaal van de dam.

Herbekijk alle afleveringen van ‘De Positivo’s’ op VTM GO!