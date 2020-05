Jonas Geirnaert maakt animatiefilm met geïnterneerde: “Ik heb veel van hem bijgeleerd” BDB

12 mei 2020

23u11

Tien artiesten die samen met een geïnterneerde een kunstwerk maken, dat krijgen we vanaf woensdag te zien in de vierdelige reeks ‘Ontoerekeningsvatbaar’ op Canvas. Onder andere Jonas Geirnaert en Jan De Wolf vormen zo’n bijzonder team. Jan is 28 jaar, heeft autisme en worstelt met een drugsproblematiek. Na acht jaar gevangenis en een plaatsing in het Forensisch Psychiatrisch Centrum gunt hij de kijkers via dit project een blik in zijn hoofd. Jonas Geirnaert vertelt in het Eén-programma ‘Vandaag’ hoe hij samen met Jan een animatiefilm maakte en hoe dat proces verliep. “Het project heeft zin gegeven aan het leven van Jan, maar ook ik heb veel van hem bijgeleerd”, geeft hij toe.