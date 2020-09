Jonas Geirnaert is papa geworden: “Ik moest al op dag één tegen hem liegen” SDE

04 september 2020

13u41

Bron: VIER 0 TV Leuk nieuws van Jonas Geirnaert (38). In de panelshow ‘Opvoeden doe je zo’ verklapte de televisiemaker dat hij en Julie Mahieu (36) trotse ouders geworden zijn van een zoontje, Joah.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik heb een zoontje, ja", verklapte Jonas Geirnaert in de panelshow ‘Opvoeden doe je zo’. “Hij is vijf weken oud vandaag en heet Joah.” En toen Pedro Elias hem vervolgens vroeg naar leugentjes om bestwil, antwoordde de televisiemaker: “Ik heb gemerkt dat ik op de dag dat hij geboren was ook al tegen hem aan het liegen was. Ik was hem aan het verversen en zei: ‘Oh Joah, wat heb jij flink kaka gedaan.' Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was: ‘Beurk, degoutant wat ik hier moet opkuisen’”, grapte hij. “Een soort van lief leugentje, eigenlijk."

Jonas en z'n partner Julie maakten het nieuws van de zwangerschap in februari bekend. Het koppel werkte al regelmatig samen, zoals op de set van ‘De Ideale Wereld’. Ook schreven ze samen de fictiereeks ‘De Dag’. Maar gezinsuitbreiding, dat noemden ze “het meest opwindende maar ook onzekere project” dat ze ooit samen hebben opgestart.

Lees ook:

Jonas Geirnaert verwacht eerste kindje met partner Julie Mahieu



Lieven Scheire en Jonas Geirnaert delen een Tesla



Jonas Geirnaert en Julie Mahieu vertellen over fictiereeks ‘De Dag’



Jonas Geirnaert maakt animatiefilm met geïnterneerde: “Ik heb veel van hem bijgeleerd”