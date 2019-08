Jonas duikt volgend seizoen weer op in ‘Familie’ TK

07 augustus 2019

07u31

Bron: NB 2 TV Op het nieuwe seizoen van ‘Familie' is het nog een maandje wachten, maar we kunnen nu al een tipje van de sluier oplichten. David Cantens (38), die de rol van Jonas op zich neemt, zal in het najaar opnieuw in de soap opduiken.

Cantens is een relatief nieuw gezicht in ‘Familie’. Hij dook vorig seizoen voor het eerst op als Jonas, de broer van Robyn. Enkele maanden later verdween hij alweer uit de verhaallijnen: zijn personage moest naar de gevangenis na een mislukte overval.

Jonas zal de cel vermoedelijk mogen verlaten volgend seizoen, want Cantens zal opnieuw te zien zijn in de reeks. De acteur, die ook meespeelt in ‘De Luizenmoeder’ én repeteert voor een theaterstuk, gaat dus drukke tijden tegemoet.