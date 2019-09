Jolien uit 'Het gezin' vertrekt op stage bij Piet Huysentruyt Redactie

25 september 2019

TV Ongegeneerd binnenkijken bij de meest uiteenlopende gezinnen, de Vlaming loopt er nog steeds warm voor. Ook het tweede seizoen van 'Het gezin' haalt met wekelijks meer dan 500.000 kijkers mooie resultaten.

Vanavond focussen de camera's in het Eén-programma op het gezin van Johan (51) en Ria (50), maar deze keer niet voor de rijkunsten van hun zoon 'Rubentje' (rechts). Vandaag neemt de Molenbeekse familie afscheid van dochter Jolien (20, links). Zij vertrekt voor enkele weken naar Frankrijk voor een stage in Likoké, het restaurant van Piet Huysentruyt en zijn zoon.

Ook een nieuw gezin maakt vanavond zijn opwachting, want we maken kennis met de familie van Amina (47) uit Puurs. Haar 16-jarige dochter Sakina heeft een nieuw vriendje en dat zorgt voor de nodige discussies in huis.

'Het gezin’ om 20.40 uur op Eén.