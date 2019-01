Jolien trouwde met friturist Lenny in ‘Blind Getrouwd’: “Ik in de frituur? Euh, vraag me dat later nog eens” FV

29 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Me settelen óm te settelen wil ik niet”, zegt Jolien (29) in Dag Allemaal. Toch waagt de accountmanager uit Etterbeek de stap om haar liefdesgeluk te beproeven in ‘Blind Getrouwd’. Met succes tot nu, zo blijkt. “Lenny is knap én m’n type”, zegt ze.

Jolien kijkt met plezier terug op haar ‘mooiste dag’ met Lenny. “Al moet ik me misschien nog excuseren voor m’n vreemde gedrag tijdens de officiële ceremonie in het gemeentehuis.”

Je doelt op het feit dat jij je meteen richting je kleine neefje draaide eens je Lenny had begroet?

(lacht) Dat was dus echt van de zenuwen, hé. M’n neefje is pas drie jaar oud, maar hij is zo’n beetje een houvast in mijn leven. Ik zocht wat steun, zeker? Omdat het me allemaal toch wat overdonderde.

Maar niet omdat je teleurgesteld was met wat je zag?

Nee, helemaal niet. Dat was in orde natuurlijk. Lenny is een knappe man en ook wel m’n type.

(lees verder onder de foto)

Die zenuwen die jou parten speelden, daar had je in de aanloop naar jouw trouwdag minder last van.

Ik keek er vooral enorm naar uit. Want ik geloof heel hard in het programma. M’n omgeving ook, die zeiden allemaal dat het misschien goed was dat iemand anders eens zou beslissen wie bij me past.

Want in het verleden was je te kieskeurig?

Dat niet. Ik wou me gewoon nooit settelen óm me te settelen. Het gevoel moest altijd meteen goed zitten. Is dat kritisch? Nee, toch.

Dat Lenny op jouw goedkeuring kan rekenen, zagen we al op het trouwfeest. ’t Ging er ­meteen heel vlot aan toe.

’t Was een leuk feestje, ja. Het klikte verbazingwekkend goed tussen onze vrienden. Ik heb zó hard genoten van die avond. Wat Lenny zegt, klopt trouwens. Er zijn die avond evenwel geen nieuwe koppeltjes ontstaan. (lacht)

Nog dit, Jolien. Lenny baat een frituur uit, heb je er al over nagedacht of je jezelf al in zijn zaak ziet staan?

Oei, vraag me dat later nog maar eens. Daar heb ik me nog niet te veel vragen bij gesteld. Dat zijn dingen voor later. Ik wil Lenny eerst goed leren kennen, zonder meteen al een oordeel te vellen over z’n leven.