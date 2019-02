Jolan, zoon van Koen De Bouw, is ook te zien in ‘Studio Tarara’: "Papa's advies? Fijn, maar ik moet het zelf doén, hé" Isabelle Deridder

27 februari 2019

00u00 0 TV Wie 'Studio Tarara' volgt, heeft ongetwijfeld Lauren Versnick al opgemerkt. De dochter van Lynn Wesenbeek - die in de huid kruipt van kleedster Babs - is weliswaar niet het enige BV-kind dat een rol wist te versieren in deze dramareeks. Ook Jolan, de 24-jarige zoon van acteur Koen De Bouw, draaft - eventjes - op. "Al was dat in eerste instantie niet de bedoeling."

Het aanvankelijke plan was immers dat Jolan, die een opleiding Fotografie aan de Academie van Antwerpen volgde, zich achter de schermen nuttig zou maken. "Ik wilde graag een stage volgen als assistent-opnameleiding. Daarom ben ik op een dag naar Shelter gestapt, het productiehuis van 'Studio Tarara'. Ik ben een grote fan van alles wat zij bedenken, dus het leek me wel fijn om bij hen aan de slag te gaan. Gelukkig wilden ze me daar een kans geven, meer dan één zelfs. Want op een dag kreeg ik de vraag of ik het niet zag zitten om ook voor de camera te staan. Voor mij was dat een leuke ervaring."

VHS? Hoe werkt dat?

"Al besef ik dat dit nog maar een begin is. Ik ben een edelfigurant die in de hele reeks welgeteld twee zinnetjes uitspreekt. En die zijn misschien nog gesneuveld in de montage. (lacht) Och, ik ben vooral blij dat ik dit allemaal eens heb mogen meemaken. Het waren lange dagen en het was een heel intense periode, maar ik heb het me geen seconde beklaagd."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN