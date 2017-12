Joke Emmers mag alles doen in De Slimste Mens, zelfs het kot afbreken MC

Presentator Erik Van Looy, en bij uitbreiding iedereen die rechtstreeks te maken heeft met 'De Slimste Mens Ter Wereld', heeft een boontje voor actrice Joke Emmers, na auteur Dalilla Hermans, ongetwijfeld dé revelatie van het jubileumseizoen van de VIER-quiz. Als het van Van Looy afhangt mag de Limburgse actrice zelfs 'het kot afbreken'. Al zal ze wel moeten oppassen voor haar idool Filip Peeters, samen met Xavier Taveirne veruit de beste speler dit jaar en bij zijn rentrée alweer meteen winnaar…

Genieten van een steuntje in de rug, voor zover dat voor snuggere Joke nodig zou zijn, hoort inmiddels haar favorieten-status. Daar waar de kandidaten steevast te horen krijgen dat ze maar één antwoord mogen geven, gaf de goedlachse Emmers in de dinsdagaflevering probleemloos eerst de foute naam Thomas Vanderkelen als langste winnaar ooit van ‘De Slimste Mens, om dan te corrigeren tot het correcte Tomas Van Den Spiegel. Doorgaans mag de volgende speler dan met dat juiste antwoord gaan lopen, nu niet. Voor de volledigheid, Joke won geen seconden, maar bleef wel aan zet in de ‘3-6-9-ronde’. Ook tijdens de ‘Open Deur’-ronde was Erik lief voor Joke. De actrice gokte dat Simon & Garfunkel Britten zijn, waarop Erik een steuntje gaf met "niet Brits, euh…" en Joke uiteraard Amerikaans uitriep. Om zo met de volle buit weg te lopen. Twintig seconden die in de eindafrekening gelukkig niet van doorslaggevend belang waren.

Net zoals in de eerste finale-aflevering, was de vakjury in topconditie. Jan Jaap van der Wal en Jeroom waren ronduit top in een hilarisch onderonsje met aanmerkingen over de meest onwaarschijnlijke thema’s.

Tot slot, geen Pamuk meer in ‘De Slimste’-finale-weken, want baasje Sammy Mahdi moest het in de finale afleggen tegen Joke Emmers. Op geen enkel ogenblik kon Sammy aanspraak maken op een vervolg in het spel. Op zes vragen haalde hij 5 goede antwoorden, Joke bedacht er liefst twaalf. Uiteindelijk was het componist Giuseppe Verdi die op zijn eentje besliste over winst of verlies. Al hield Joke Emmers wel nog twaalf seconden over om ook nog de namen van Bizet, Puccini of Rossini te roepen.

De leukste quotes

Filip Peeters (over Pluimvee Peeters): "Ik heb nog 4 eenden en 3 parelhoenen. Na deze aflevering denk ik dat we eend gaan eten. Het kan zijn dat ik die straks apart zet voor morgenvroeg. Maar eend is veel moeilijker om te slachten dan kieken. Een kieken stop je in heet water als het geslacht is. Dat pluimt als niks. Maar een eend dat steek je in kokend waren en dat druipt er weer af als water dat van een eend loopt". En Erik (tegen jury): "Hij heeft een installatie die het allemaal heel menselijk maakt. De slachter van Boechout zou een goeie bijnaam zijn".

Filip (over honden en Pamuk): "ik heb ook een hond, Bobby, maar moest ik hem erbij laten, het zou grensoverschrijdend zijn. Het is een heftige. Ik noem hem ook wel eens Vettig Patrickske".

Filip (over acteren en regisseren, tegen Erik): "We kunnen ruilen". Erik: "Maar ja, als ik me dan ook helemaal moet uitkleden aan een zwembad, zoals in Loft". Filip: "Het zou een zicht zijn…".

Sammy (over zijn hond Pamuk): "We zijn weer gaan lopen. Tweehonderd meter. Dan zijn we allebei bekaf".

Jan Jaap (over Filip): "Ik vind het een briljante acteur. Ik ken hem wel niet, maar een briljante acteur".

Jeroom (over hond Pamuk): "Da’s toch wel typisch hé. Dan komt er eens een allochtoon meedoen, heeft hij zijn blaffer mee". Waarop Erik: "En dan verschiet die dat mensen hun middenvinger opsteken".

Sammy: "Ja, ik scheer mijn okselhaar. Ik vind dat hygiënischer". Jeroom: "Je ligt daar met een hond…".

Joke (op de vraag of ze seks heeft gehad op een openbare plaats): "Ik ga daar niet op antwoorden want mijn ouders zitten in de zaal". En Jeroom: "Elodie vindt dat wel spannend. We hebben deze zomer seks gehad in de boomstammetjes van Plopsaland. Wij waren toen de meest verkochte foto".

Jan Jaap (tegen Erik, over diens Hollandse accent): "Je lijkt een Nederlander die eerst 54 jaar in Amerika heeft gewoond. Maar vooral doorgaan Erik, succes".

Jeroom (over lievelingskleur): "Ik heb die niet. Weinig mensen weten dat, maar ik heb een kleine afwijking. Ik heb een anomale trichromatopsie (gestoord kleurenzicht). Dat wil eigenlijk zeggen dat ik sommige kleuren zie die niet kloppen. Bijvoorbeeld, die zetels zijn geel, die balpen is blauw en uw tanden zijn wit". En Sammy: "Met die mayonaise (die Erik als top wat eerder in zijn mond spoot) is het beter geworden".

Jeroom (over escort dames): "Ik heb een heel hoog libido. Ik heb er al aan gedacht om een escort dame in te huren. Maar dan word ik wakker naast Elodie en dan denk ik een escort dame had me toch heel veel geld bespaard".

Jeroom (tegen Erik): "Wist jij dat de Hindenburg veel gelijkenis heeft met jouw carrière? ’t Is een hoop gebakken lucht, die zonder enige aandacht opgestegen is in Europa om dan in Amerika voor de ogen van de wereldpers in vlammen op te gaan".

Hilarische momenten

Jeroom vertelt een verhaal uit de vorige eeuw toen Filip Peeters zijn auto midden op straat liet staan om naar een huis te gaan kijken. Toen iemand toeterde stak de acteur zijn middenvinger op naar Jeroom. Al die jaren heeft hij gewacht om Peeters iets belangrijks toe te vertrouwen: "Mijnheer Peeters, het was de auto achter mij die claxonneerde". Waarop Filip: "Een kleine kanttekening, het was 1999. En ik herkende hem".

Jeroom laat zich weer lekker gaan na de vraag van Erik hoe het met Elodie is. "Ze vindt het niet erg dat ze er niet bij is. Ik heb haar namelijk wijs gemaakt dat ze gewonnen heeft. Het is nu gewoon kwestie van haar zo ver mogelijk van tv te houden de laatste weken. Hoe ik dat doe? Dat is heel gemakkelijk (toont de afstandsbediening en het tv-scherm dat hij mee heeft)".

Jan Jaap en Jeroom vragen Sammy na de okselvraag of hij met een tondeuze ook zijn schaamhaar scheert. "Als je toch bezig bent met de tondeuze", klinkt het. Waarop Sammy: "Moet ik daar op antwoorden? En Erik: Je hebt dat al gedaan want je bent rood geworden…".

Filip Peeters bezorgt Jeroom even een mond vol tanden als hij met zijn middenvinger zwaait op een reactie van Jeroom.

Filip Peeters antwoordt correct met ‘watt’ op een vraag over stroom, waarop Erik inkopt met "Ik zal de vraag nog eens herhalen".

Al even hilarisch is de tip van Van Looy met de mayonaise, die per ongeluk voluit in zijn mond spuit. Jan Jaap: "Dit is culinair grensoverschrijdend gedrag…".

Erik (tegen Joke): "Joke, jij mag alles doen, het kot afbreken enzo…".

De kantelmomenten

In de ‘3-6-9-‘-ronde halen de drie kandidaten samen maar 20 seconden. Een rondje om te lachen dus. Joke haalt in de ‘Open Deur’, met lichte hulp van Van Looy een maximum en doet het zo beter dan Sammy en Filip.

Filip is met een straatlengte voorsprong de beste puzzelaar en slaat een grote kloof. In de fotoronde blijft Filip buiten schot en houden Sammy en Joke elkaar in het oog.

Niemand van het trio weet in de filmpjes-ronde uit te blinken. Joke gaat door het lint, maar het is Sammy die de eenvoudige juiste antwoorden ‘referendum’ en ‘Rajoy’ weet en zo 90 seconden extra binnenhaalt. Te weinig echter om Filip nog te bedreigen ook al weer die iets te weinig over kosmonaut Gagarin.

In de finale is Sammy geen partij voor Joke. Hij blokkeert door de zenuwen en ziet hoe Verdi hem een extra avondje ‘Slimste Mens’ kost.

De eindscore (voor het finalespel)

Filip Peeters 366 sec.

Sammy Mahdi 286 sec.

Joke Emmers 188 sec.

De nieuwe finalist

Actrice Barbara Sarafian

De volgende finalisten

Donderdag 14-12 Bill Barberis (5deelnames, 1 overwinning)

Maandag 18-12 Thibault Christiaensen (6 deelnames, 1 overwinning)

Dinsdag 19-12 Xavier Taveirne (6 deelnames, 5 overwinningen)

Halve finale 20-12 Goedele Wachters (8 deelnames, 4 overwinningen)

Finale 21-12 Dalilla Hermans (9 deelnames, 5 overwinningen)