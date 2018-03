Joke Emmers krijgt rol in fictiereeks 'Albatros' SD

12 maart 2018

20u22

Bron: Het Belang van Limburg 0 TV De Vlaamse actrice en publiekslieveling Joke Emmers (28) die afgelopen najaar furore maakte in 'De Slimste Mens ter Wereld', waar ze acht keer deelnam, zal later dit jaar meewerken aan de opnames van 'Albatros'.

'Albatros', zo heet de nieuwe fictiereeks voor Canvas, is geschreven door Dominique 'Radio Gaga' Van Malder en Wannes Destoop. In de serie moeten een aantal zwaarlijvige mensen deelnemen aan een confronterend afslankingskamp in de Ardennen. Ze dragen immers niet alleen fysiek, maar ook emotioneel overtollige kilo's met zich mee. Emmers was de voorbije jaren te zien met opgemerkte rollen in 'Beau Séjour', 'Callboys' en 'Den Elfde Van den Elfde'. De rest van de cast is nog niet bekend. Het is nog niet geweten wanneer de reeks te zien zal zijn. Dat schrijft Het Belang Van Limburg.