Joke Devynck speelt meisje van plezier MC

01 oktober 2018

00u00 0 TV We zagen haar al heel even aan het werk in de tweede aflevering van de VTM-fictiereeks '13 Geboden', maar vanavond mag Joke Devynck zich helemaal uitleven in de - weinig verhullende - huid van Sandy.

Een meisje van plezier dat alweer bezoek krijgt van hoofdinspecteur Peter Devriendt (Dirk Van Dijck). Niet omdat ze iets illegaals heeft gedaan, wél omdat hij graag naakt tegen haar aan wil liggen. Zonder meer. Of Sandy haar job zonder slag of stoot zal kunnen blijven uitoefenen of te maken krijgt met Mozes, is een andere vraag...

'13 Geboden', VTM, 21.55 uur