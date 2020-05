Johny Voners schittert in slotaflevering ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’: “Die opnamedag krijgt nu een andere dimensie” BDB

27 mei 2020

12u25

Bron: VTM 0 TV In de slotaflevering van ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ brengt Johny Voners donderdagavond het verhaal van Sven De Ridder tot leven. De acteur, In de slotaflevering van ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ brengt Johny Voners donderdagavond het verhaal van Sven De Ridder tot leven. De acteur, die midden maart op 74-jarige leeftijd overleed aan kanker , kruipt in de huid van een Mexicaanse restauranteigenaar, compleet met snor en sombrero. “Het was de laatste keer dat we samen op de set stonden”, blikt Sven terug op de opnames.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het VTM-programma ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ brengen acteurs straffe verhalen van BV’s tot leven. In de aflevering van donderdagavond is het de beurt aan Sven De Ridder. De acteur keert daarvoor terug naar 1992, toen hij als 18-jarige knaap op bezoek was bij het gastgezin waar hij als uitwisselingsstudent had verbleven. Samen met het gezin ging hij op uitstap naar Tijuana en belandde hij in het plaatselijke restaurant El Nacho Loco. “Die baas van El Nacho Loco, die was ook een beetje loco”, klinkt het. Svens verhaal begint met véél “margarita’s on the house” en eindigt met één grote complottheorie...

De gekke uitbater van restaurant El Nacho Loco wordt glansrijk vertolkt door Johny Voners, die zo voor het eerst sinds zijn overlijden in een nieuwe rol op tv verschijnt. “Johny was één van mijn helden, dus ik was heel blij dat hij mee wilde doen met ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’”, vertelt Sven De Ridder daarover. “Het was de laatste keer dat we samen op de set stonden. Die opnamedag krijgt nu een andere dimensie. Johny is veel te vroeg moeten gaan.” “Voor mij was het de eerste en helaas ook de enige keer dat ik met Johny mocht spelen”, vult Ruth Beeckmans aan. “Dat ik naast zo’n groot acteur heb mogen staan, is een cadeau dat ik voor de rest van mijn leven zal koesteren.”

De slotaflevering van ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ is donderdagavond om 20.35 uur te zien op VTM.

Lees ook:

Dochter Johny Voners na overlijden vader: “Hij was niet helemaal tevreden over z’n carrière”

PORTRET. Johny Voners (1945-2020): de man die van dagschotels cultureel erfgoed maakte (+)