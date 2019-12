Exclusief voor abonnees Johny Voners bijna onherkenbaar in ‘Een Goed Jaar’: "Zelfs mijn dochter herkende me niet" Jacob De Bruyne

13 december 2019

00u00 0 TV Amper twee maanden geleden maakte hij bekend dat hij kanker had, maar intussen is Johny Voners opnieuw aan het werk. De 74-jarige acteur staat sinds twee dagen op de set van de VTM-reeks 'Een goed jaar' en is daarin bijna onherkenbaar. "Zelfs mijn dochter herkende me niet."

Een vrijstaande villa uit de jaren 50 in Esneux, een dorpje net onder Luik. Dat is de streek waar de ploeg van 'Een goed jaar' al enkele weken zijn tenten heeft opgeslagen. De reeks gaat over twee mannen die in de Ardennen per toeval op een kelder met wapens en wijn uit de Tweede Wereldoorlog stoten. Ze hebben dringend geld nodig en doen daarom alsof ze de wijnkelder van Hitler hebben gevonden. Johny Voners speelt in de reeks maffiabaas Michel. Hij heeft de flessen cadeau gekregen, maar komt later te weten dat het om pure oplichterij gaat. In de scène die vandaag wordt opgenomen, ontvangt Michel enkele gasten om de oplichterswijn te proeven.

