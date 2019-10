Johnny 'Leonard' Galecki werkt aan nieuwe sitcom die wel heel erg lijkt op ‘The Big Bang Theory’ MVO

23 oktober 2019

15u36

Bron: ANP 0 TV Johnny Galecki, die we kennen als Leonard uit ‘The Big Bang Theory’, heeft opnieuw werk gevonden op televisie. Hij gaat een sitcom produceren over een vriendengroep die actief is binnen de electronic sport, ofwel e-sport. Een concept dat niet zo heel ver af lijkt te liggen van de reeks die hem internationaal bekend maakte.

De serie gaat ‘The Squad’ heten en volgt een groep vrienden in de wereld van het competitieve gamen, waarin ze ook geregeld tegenover elkaar komen te staan. De 44-jarige acteur is niet de enige voormalige ‘Big Bang’-kracht die met het project aan de slag gaat: schrijver Anthony Del Broccolo is verantwoordelijk voor het script.

Galecki en zijn collega’s namen dit voorjaar na twaalf jaar afscheid van ‘The Big Bang Theory’. Johnny is momenteel te zien in ‘The Conners’, een spin-off van de serie ‘Roseanne’ waarmee hij in de jaren 90 doorbrak.