Johnnie Walker lanceert whisky speciaal voor 'Game of Thrones'-fans HR

03 oktober 2018

11u15 8 TV Winter is coming! En whisky ook. Johnnie Walker en HBO hebben de White Walker by Johnnie Walker gelanceerd, een whisky geïnspireerd door het leger van de White Walkers uit de hitserie. Je serveert het drankje best rechtstreeks uit de diepvriezer. De fles krijgt een ijzig design wanneer ze bevroren is.

"Het ondode leger van White Walkers, geleid door de Night King, staat bekend om hun ijzige, blauwe ogen", klinkt het in een persbericht. "Zij zijn samen met de winterkou vanuit het noorden gekomen en brachten een limited edition whisky mee die hun ijzige wereld tot leven brengt."

De Scotch bevat tonen van gekarameliseerde suiker en vanille, verse rode bessen met een vleugje boomgaardfruit en is gemaakt van Single Malts van Cardhu en Clynelish - een van de meest noordelijke distilleerderijen van Schotland.

"We zijn ervan overtuigd dat fans van deze heerlijke whisky zullen genieten, terwijl ze wachten op seizoen acht", zegt Jeff Peters van HBO, de televisiezender achter Game of Thrones.

Colruyt en Delhaize

En er is nog veel meer whisky op komst. In februari lanceren HBO en Diageo de 'Game of Thrones Single Malt Scotch Whisky Collectie'. "Die bestaat uit acht soorten whisky’s die stuk voor stuk een van de iconische Houses of Westeros en de Night’s Watch representeren. Voor fans is dit de ultieme kans kennis te maken met de bijzondere smaken uit de Seven Kingdoms en Game of Thrones."

De White Walker by Johnnie Walker is wereldwijd te verkrijgen in alle grote luchthavens en in België bij Colruyt en Delhaize - zolang de voorraad strekt. De aanbevolen prijs is € 36,49 voor 700 ml (41,7% alcoholpercentage).