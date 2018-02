John Oliver: "België is een walgelijke chocoladegoelag zonder bestaansreden"

19 februari 2018

20u05 1 TV Tv-komiek John Oliver heeft andermaal de spot gedreven met ons land. In Last Week Tonight had hij het gisteravond over Amerikaans president Trump, die Afrika, Haïti en El Salvador 'shitholes' noemde. Een naam die beter past voor België, vindt Oliver.

Dat de Amerikaanse president spreekt over 'shithole countries', vindt John Oliver "niet oké". "Toegegeven, persoonlijk heb ik België vaak een 'shithole' genoemd", zegt hij. "Maar in mijn verdediging: ik ben geen president, en België is een walgelijke chocoladegoelag zonder objectieve reden van bestaan."

Het is niet de eerste keer dat Oliver lacht met ons land. In 2014 kwam hij met een oplossing om Antarctica te sparen van schade door toeristen. In een satirische spot raadde hij toeristen aan het ijzige continent voortaan te mijden, en in de plaats daarvan naar het exotische België te trekken.