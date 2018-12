John Leo is de eerste winnaar van ‘The Voice Senior’ DBJ

28 december 2018

22u17 0 TV John Leo mag zich vanaf nu The Voice Senior noemen. Walter Grootaers is dus een gelukkige coach, want hij heeft John de voorbije weken naar de overwinning begeleid. De zanger van 66 uit Geel won de eerste editie van de talentenjacht voor 60-plussers. Hij mag nu een nummer professioneel opnemen en gaat naar huis met een bonus van 10.000 euro.

In de finale waren nog 8 stemmen in de running. John bracht daarin 2 nummers. In de eerste ronde kon hij met ‘De Clown’, de klassieke tearjerker van de Nederlander Ben Cramer, zijn coach Walter Grootaers ervan overtuigen hem naar de volgende ronde te sturen. Walter moest toen zijn andere poulain Karel laten gaan. Naast John gingen ook Lou van team Dana, Rita van team Helmut en François van team Natalia door naar de laatste fase.

In die beslissende ronde bracht John Leo de klassieker ‘Love is All’ van Malcolm Roberts. Voor Walter was hij simpelweg de beste van de vier. “Hij heeft een stem en hij kan ze gebruiken. Daar moet ik eerlijk in zijn.” En Johns interpretatie kon ook Klein Vlaanderen overtuigen. Want het waren niet langer de coaches, maar deze onafhankelijke jury van 150 Vlamingen die uit de 4 topfinalisten één winnaar moesten kiezen. John wint dus de eerste The Voice Senior. Host An Lemmens riep op het einde van de finale andere senioren die goed kunnen zingen meteen op om zich via vtm.be in te schrijven voor een volgende editie van ‘The Voice Senior’.