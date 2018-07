John Cleese keert thuisland de rug toe: "Ik geef het op en ga het ergens anders proberen" DBJ

11 juli 2018

17u45

Bron: Newsnight 4 TV John Cleese, de bedenker van comedyreeks 'Fawlty Towers', is teleurgesteld in zijn thuisland Groot-Brittannië en verhuist naar het Caraïbische eiland Nevis. De comedian is teleurgesteld in de Britse pers en door de Brexit.

Onlangs nog kwam John Cleese (78) bij ons in het nieuws toen hij het publiek in Hasselt "Luie, bierdrinkende pseudo-Franse rotzakken" noemde. Belgen ziet hij misschien niet erg graag, maar de man heeft wel een indrukwekkende staat van dienst. Niet alleen bedacht en speelde hij de hoofdrol in 'Fawlty Towers', hij maakte ook deel uit van 'Monty Python', het Britse humoristisch collectief dat onder meer 'The Life of Brian' maakte.

Cleese is een geboren en getogen Brit, maar de 78-jarige komiek keert zijn thuisland nu de rug toe. Hij is naar eigen zeggen teleurgesteld. Vooral de pers en het hele brexitdebat zitten Cleese dwars. De Britse kranten omschrijft Cleese in 'Newsnight' als "leugenachtig en onbeduidend". Tijdens het BBC-programma haalde hij ook een Europese studie aan, waarin staat dat de Britse geschreven pers het minst betrouwbaar is van alle Europese landen.

Recht leugens, links angst

Cleese verloor de moed toen de Britse pers niet hervormd werd. Dat zou normaal gezien gebeuren nadat bleek dat een krant de telefoon van een moordslachtoffer had afgeluisterd. Daar kwam uiteindelijk echter kwam daar niets van. "Ik dacht bij mezelf: ik geef het op en ga het ergens anders proberen", vertelt hij in het Britse actuaprogramma.

Het schoentje knelt ook door de Brexit en hij hekelt vooral het debat rond het referendum. "Rechts verkondigde leugens en links probeerde angst te zaaien", zei hij in "Newsnight".

Cleese gaat nu betere oorden opzoeken in Saint Kitts and Nevis, een zonnig eiland in de Caraïben dat in 1983 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk. Het eiland is amper 100 vierkante kilometer groot en er wonen 12.000 inwoners. Cleese zou in november verhuizen.